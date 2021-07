Questi biscotti al limone senza burro sono 55 calorie di pura bontà

I limoni in questo momento hanno un profumo ed un sapore stupendo, non approfittare di questi succosi frutti è impossibile. Per fare colazioni sane e merende salutari e contemporaneamente soddisfare la voglia di dolce, i biscotti al limone sono un buon compromesso. Sono facili da realizzare, solo pochi minuti di preparazione e cottura per ottenere una consistenza perfetta, croccanti fuori e morbidi dentro.

Ogni singolo biscotto, fragrante e profumato, contiene circa 50 calorie e non contiene burro. La ricetta può essere adattata a chi è intollerante al glutine, sostituendo con farina di riso e amido di mais. Per chi non vuole utilizzare lieviti, per equilibrare l’impasto, si dovrà aggiungere più farina, olio e uova. Per mantenere i biscotti freschi e soffici all’interno, conservarli in una scatola di latta o un sacchetto ermetico.

Ricetta

Gli ingredienti per realizzare una decina di biscotti al limone light sono:

140 grammi di farina (200 gr se non si usa il lievito);

20 ml di olio di girasole (50 ml se non c’è lievito);

60 gr di zucchero (0 30 gr di stevia);

7 gr di lievito chimico;

un uovo (2 se non si usa il lievito);

40 ml di succo di limone (30 ml nella ricetta senza lievito);

scorza di limone;

un pizzico di sale.

Creare una fontana con la farina in una grande ciotola, aggiungere al centro le uova già sbattute, succo e scorza di limone, in successione olio, lievito sale, zucchero. Incorporare tutti gli elementi fino ad ottenere una massa soda ed elastica. Dare al composto una forma ovale, o a palla, avvolgere nella pellicola trasparente e conservare in frigo o freezer per circa 30 minuti.

Si potrà poi lavorare l’impasto, basterà formare delle palline e stenderle nella teglia foderata in carta forno. Cucinare a 180 gradi nel forno preriscaldato per circa 15 minuti. Controllare sempre la cottura dei biscotti, perché il tipo di forno che si usa può incidere. Una volta freddati, si potranno gustare.

Questi biscotti al limone senza burro sono 55 calorie di pura bontà da gustare senza sensi di colpa.