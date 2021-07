Non ci stancheremo mai di dire che l’Italia è uno dei paesi più belli. Questo offre veramente di tutto: dal mare cristallino alla montagna più selvaggia, passando per le città d’arte.

Insomma l’Italia è un paese da vivere, da godere, da visitare e soprattutto è un paese che rimane nel cuore delle persone. Questo grazie ai luoghi spettacolari che l’Italia possiede, ma anche, soprattutto, per le persone che si incontrano durante il viaggio.

Oggi raccontiamo di una località molto famosa della Sicilia. Ma nello specifico di una spettacolare cala. La famosa località è Scopello, che è nota per i suoi Faraglioni e per la Tonnara. Infatti quando si soggiorna in quel luogo, queste sono mete ormai fisse. Però possiamo aggiungere una meta in più.

La cala bianca di Scopello

Un luogo immobile, dove è possibile vivere la natura e il mare in completo relax. Un mare limpidissimo, rocce bianche e relax assicurato in questa splendida località siciliana lontana da bar e ristoranti. Qui si ha solo tempo per se stessi. La cala bianca è un luogo veramente unico, dove la natura gioca un ruolo centrale.

Il mare di cala bianca

Il mare ovviamente non poteva che essere limpidissimo. È abbastanza profondo quindi è possibile vedere i pesci. Il fondale è però roccioso e così anche il litorale che è di ghiaia. Quindi si consiglia di portare delle scarpe da scogli.

Come ci si arriva

I modi per arrivare in questo luogo sono principalmente due. Il primo è quello via mare, magari con un piccolo gommone. Il secondo è con la macchina, proseguendo su Contrada Calabianca. Poi sarà necessario proseguire a piedi per qualche minuto. Non essendoci bar o ristoranti, conviene portarsi degli snack e l’acqua in delle borracce.

Approfondimento

