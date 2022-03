Chi di noi ama viaggiare e conoscere sempre nuovi posti sa bene come il nostro Paese offra continue sorprese. L’Italia è una penisola unica al Mondo per arte, cultura e bellezze paesaggistiche.

Da Nord a Sud troviamo paesaggi alpini, campagne idilliache e costiere a picco sul mare. Nell’arco di pochi chilometri si passa da montagne rocciose a spiagge sabbiose, da un clima alpino a uno mediterraneo.

Per quanto il nostro Paese sia turistico e amato dai viaggiatori, esistono ancora numerose località meno note e battute. Oggi vogliamo parlare di una di queste, che si trova al Nord. Infatti, sembra di essere nel Grand Canyon ma è a due passi da un capoluogo questa gola naturale che toglie il fiato.

Un fenomeno geologico interessante

Chi ama i canyon e le architetture naturali nella roccia sa che il paradiso per questi paesaggi è l’America. In questo continente ci sono luoghi incredibili come il Grand Canyon in Arizona e l’Antelope Valley. Qui il vento e l’acqua hanno scavato la roccia per creare anfiteatri naturali e decorazioni geometriche bellissime. Si tratta di luoghi unici al Mondo che migliaia di visitatori ogni anno vogliono conoscere.

In pochi lo sanno ma anche in Europa abbiamo luoghi del genere. In Francia c’è la gola del Verdon, un canyon naturale scavato da un fiume nel Sud del Paese. Nel nostro Stivale anche abbiamo un luogo simile, più piccolo di dimensioni ma non meno spettacolare.

Stiamo parlando dell’Orrido di Foresto, situato a pochi chilometri da Torino e facilmente raggiungibile in meno di un’ora di automobile.

Sembra di essere nel Grand Canyon ma è a due passi da un capoluogo italiano questo spettacolare paesaggio

L’Orrido di Foresto si trova presso Bussoleno, nella bassa val di Susa. Questo luogo non è ancora stato preso di mira dai turisti di massa e per questo mantiene un fascino unico.

Questa gola naturale si snoda lungo alcuni chilometri e ci permette di fare foto spettacolari. È possibile percorrere questo canyon sia a piedi, lungo un sentiero panoramico adatto agli escursionisti, oppure con la via ferrata. Questo percorso ferrato ci permette di percorrere dall’interno la gola e di godere di una vista pazzesca.

Sia che siamo alpinisti esperti che escursionisti occasionali, non possiamo perderci questo luogo ancora poco noto che lascerà tutti a bocca aperta.

Approfondimento

Chi ama i luoghi meno noti ma altrettanti spettacolari può conoscere questa meta da sogno.