Focaccia subito pronta con questa ricetta facile per ottenere un pane morbido e fragrante grazie a un semplice ingrediente

Preparare la focaccia sembra un’impresa semplice, ma capita spesso di non rimanere completamente soddisfatti del risultato. A volte è troppo oleosa, troppo secca o poco cotta. Se però vogliamo essere sicuri di cucinare una focaccia davvero soffice, allora proviamo ad aggiungere un ingrediente che è il segreto di molti panettieri, appunto.

Ingredienti

semola di grano duro rimacinata 100 g;

farina 0 400 g;

acqua 220 g;

patate 300 g;

sale fino 30 g;

olio extravergine d’oliva 50 g;

lievito di birra fresco 7 g.

Per prima cosa, abbiamo bisogno di cucinare le patate per ottenere la consistenza necessaria a realizzare un impasto. Quindi, mettiamole a bollire in una pentola con dell’acqua sino a che non potremo infilzarle completamente con una forchetta. A questo punto, schiacciamo le patate quando saranno diventate tiepide, mettendole in una ciotola. Aggiungiamo la farina, la semola, il sale e il lievito sbriciolato. Poi, versiamo metà dell’acqua e iniziamo a far amalgamare gli ingredienti aiutandoci con un mestolo. Dopodiché, aggiungiamo l’acqua rimanente e iniziamo ad impastare a mano. Quando avremo ottenuto un composto abbastanza compatto, aggiungiamo l’olio e trasferiamo il tutto sul piano da lavoro.

Lavoriamo il panetto con le mani per una decina di minuti, sinché non sarà diventato completamente liscio. Se notiamo che la pasta si appiccica alle mani, utilizziamo della farina o facciamo riposare l’impasto coperto per qualche minuto. Ungiamo una ciotola con dell’olio e mettiamo il panetto a riposarci dentro per poi coprirlo con della pellicola trasparente. Dopo tre ore, noteremo che il suo volume sarà raddoppiato. Passato questo tempo, utilizziamo l’olio per ungere anche la teglia, le cui dimensioni ideali per questo impasto sono di 40×27 cm. Mettiamo l’impasto nella teglia e stendiamo la pasta sino a coprire completamente e uniformemente tutta la teglia. Usiamo un canovaccio pulito per coprire nuovamente l’impasto e lasciamolo riposare per un’ora.

Una volta terminata l’ultima lievitazione è il momento di creare con le dita i tipici buchi della focaccia. Distribuiamo poi l’olio sulla superficie insieme ai fiocchi di sale e all’origano. Preriscaldiamo il forno a 220° C per poi infornare la focaccia scegliendo la modalità statica. Riponiamo la focaccia nel piano più basso e lasciamo cuocere per una mezz’ora. Ecco una focaccia subito pronta con questa ricetta facile e da mangiare appena sfornata!

