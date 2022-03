Gli amanti dei viaggi sanno come il Mondo sia pieno di sorprese e di destinazioni incredibili. Spesso si tende, però, a credere che si debba per forza spendere migliaia di euro e lasciare l’Europa per farsi stupire. La realtà è ben diversa, anche vicino all’Italia ci sono luoghi da favola che in molti non conoscono. Oggi parleremo di un’importante città d’arte a due passi da Londra amatissima per la sua bellezza unica al Mondo. Infatti, sembra di essere a Venezia ma è in Inghilterra questa città inglese che sorge tra i canali.

Perfetta per una settimana di relax o un tour in giornata

Grazie ai voli low cost che collegano il nostro Paese a Londra in moltissime persone hanno visitato la capitale inglese. Il Tamigi e il Palazzo reale, il British Museum e Piccadilly Circus hanno il loro fascino, ma l’Inghilterra non è solo questo.

Spesso gli italiani vanno a Londra e ignorano che nei dintorni ci sono luoghi altrettanto interessanti. Oggi vogliamo parlare di una cittadina che si trova nel Kent e che è ricca di bellezza.

Stiamo ovviamente parlando di Canterbury, importantissima città in cui ha sede la Chiesa d’Inghilterra. Famosa per la sua cattedrale e meta di pellegrinaggi sin dal Medioevo, la città ha un fascino millenario. Vicinissima a Londra è perfetta per una gita di un giorno, ma anche per una vacanza più lunga.

Sembra di essere a Venezia ma è in Inghilterra questa città storica tra le più belle al Mondo

La città è attraversata da alcuni canali che le danno un aspetto davvero unico per il Paese britannico. Chi visita la città può percorrere in canoa i canali poco profondi e passare tra residenze antichissime in stile giorgiano ed eduardiano. L’effetto è davvero unico e inaspettato, perché in pochi si aspettano di trovare canali e barche a remi in una città inglese.

Ma le sorprese non sono finite qui, infatti Canterbury ha una vita notturna vivissima ed è ricca di locali di ogni tipo. Dalle tea room vittoriane ai cocktail bar con musica dal vivo, è perfetta per chi ama il divertimento.

Al mattino si può fare visita alla Cattedrale e ai musei d’Arte e al pomeriggio ci si può dedicare allo shopping nei numerosi negozi vintage. Alla sera, invece, non si può che andare a bere una pinta negli antichissimi pub arredati in stile tradizionale.

