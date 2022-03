In Italia un arredamento completo prevede la presenza di tende in ogni stanza della casa, per proteggerci dagli occhi dei vicini. Dato che a differenza del passato ora si tende a stare meno tempo in una casa, anche la moda tende è cambiata molto.

In passato si tendeva a spendere molto per avere tende fatte su misura che si intonassero all’arredamento e alla tappezzeria. Sempre più spesso si tende a investire cifre inferiori, perché spesso si è in affitto e non si resta a lungo in una dimora.

Per questo motivo sempre più persone non vogliono realizzare tende costose su misura.

Oggi vogliamo parlare di una soluzione alternativa che ci permette di risparmiare senza rinunciare alla discrezione e all’effetto dei tendaggi, ecco perché non serve né trapanare né usare bastoni o bacchette per queste tende.

Una soluzione pratica per una casa elegante senza rinunce

Ci riferiamo alle tende adesive, che spesso vengono vendute in pratici rotoli.

Si tratta di una pellicola in plastica semitrasparente che può essere in vari modi. Spesso sono di un colore neutro trasparente che fa passare tutta la luce ma rendono opaco il vetro. Ci sono anche i modelli decorati con motivi floreali e optical, figurativi o astratti per un effetto raffinato ed elegante.

La comodità di queste tende è che sono semplici e veloci da applicare e si puliscono con un semplice panno umido, ma non solo.

Non serve né trapanare né usare bastoni o bacchette per queste tende lussuose dall’effetto incredibile

Queste tende lasciano passare tutta la luce di cui abbiamo bisogno grazie alla loro superficie trasparente ma proteggono la nostra intimità. Per applicarle ci vogliono pochi minuti e per rimuoverle altrettanto. Sono la soluzione perfetta se viviamo per poco tempo in una casa e non vogliamo spendere tempo e denaro per i tendaggi.

Per un effetto lussuoso e artistico possiamo sbizzarrirci e scegliere delle decorazioni in stile Art Nouveau, magari da abbinare al muro e ai tappeti. Quando ci stuferemo, non dovremo fare altro che rimuovere la pellicola e applicarne un altra, in quattro e quattr’otto.

Lettura consigliata

Per proteggerci da occhi indiscreti in balcone o in giardino possiamo provare questa semplice soluzione.