Indecisione a Wall Street e sui mercati internazionali da diversi giorni ma non vediamo particolari problematiche, anzi. Cosa attendiamo per domani? Il nostro parere è il seguente: la FED non deluderà i mercati e non si vedono pericoli per il rialzo in corso fino a quando terranno determinati livelli.

Alle ore 20:30 della giornata di contrattazione del 15 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.735

Eurostoxx Future

4.145

Ftse Mib Future

25.800

S&P 500 Index

4.248,38

Il rialzo dovrebbe continuare ancora almeno fino alla prima decade di agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino all’11 giugno.

La nostra previsione per la settimana del 14 giugno

Il minimo settimanale dovrebbe formarsi fra lunedì e martedì ed il massimo nella giornata di venerdì. Fino ad oggi lo scenario atteso è confermato e domani il rialzo dovrebbe continuare.

La FED non deluderà i mercati e non si vedono pericoli per il rialzo in corso fino a quando terranno determinati livelli

Quali sono i livelli da monitorare nella giornata di domani che potrebbero far cambiare la tendenza in corso e invece potrebbero mantenerla in atto?

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 16 giugno inferiore a 15.670.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 16 giugno inferiore a 4.126.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 16 giugno inferiore a 25.635.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 16 giugno inferiore a 4.233.

Quale operatività di trading mantenere per domani?

Long in ottica intraday e mantenere i Long in ottica multidays. Attendiamo forte direzionalità e la giornata dovrebbe aprire sui minimi e poi chiudere sui massimi.

Come al solito si procederà per step.