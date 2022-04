La prima colazione è quel momento della mattina che può aiutarci ad affrontare il resto della giornata. Fare un pasto sano e abbondante potrebbe darci la giusta carica e prepararci al meglio per il lavoro. Ora che la bella stagione ci fa compagnia, perché non concedersi un posticino all’aperto in cui consumare una colazione gustosa e nutriente?

Chi abita dalle parti di Milano o frequenta spesso la città, dovrebbe sapere che vi sono diversi locali in cui fermarsi a mangiare. Sono posticini niente male che, oltre a offrire una buona scelta di prodotti, ci permetteranno di stare comodi e rilassarci nel dehors.

Storia e novità

Una città come Milano è ricca di locali che vale la pena di frequentare. Non si tratta per forza dei soliti bar in cui bere un caffè o giocare a carte. Sparsi per la metropoli lombarda vi sono tanti graziosi bistrot e pasticcerie che valgono una sosta.

Alcuni sono grandi classici che da moltissimi anni offrono il meglio al turista di passaggio o al cittadino. Altre sono novità che, nonostante abbiano radici recenti, sanno già farsi apprezzare per la qualità e la varietà dei prodotti.

Vediamo, allora, quali sono i posti consigliati (n. d. r. secondo il parere dello scrivente) per fare colazione fuori casa godendosi la piacevole brezza mattutina.

Ecco dove fare colazione a Milano godendosi brioche e cappuccino all’aperto in 5 ottimi bar e pasticcerie della città

Il primo posticino che ci sentiamo di consigliare è il bistrot Eutopia, situato in via Volta, 19. Qui possiamo rilassarci assaporando dei biscotti ai fiori o ciambelle di tantissimi gusti, come rose e mandorle o con cioccolato e ricotta di pecora. Ottimi anche i krantz e i croissant. Decisamente alternativa anche la scelta dei drink. Tra le opzioni ecco il cappuccino con latte di riso o mandorla e il golden milk alla curcuma.

Di recente formazione è invece la caffetteria Nowhere, in via Caminadella, 15. Riconoscibile per le pareti rosa, presenta un’offerta che va dai classici drink e brioche a opzioni decisamente più inconsuete. Oltre alla vasta scelta di caffè, potremmo gustarci un chia pudding con mango e latte di cocco o dello yogurt con miele e granola casalinga.

Proseguiamo con due pasticcerie ad hoc: la Gelsomina e la Martesana. Entrambe hanno più sedi sparse e una delle chicche è il maritozzo, la tipica pagnotta romana farcita con abbondante panna montata. Non mancano comunque le alternative classiche come brioche e croissant.

Decisamente creativa è poi la pasticceria Baunilla. Se vogliamo mangiare all’aperto dovremo dirigerci alla sede in piazza Alvar Aalto. Qui ci aspettano una serie di croissant con farciture golose come crema, cioccolato o frutti di bosco. Completano la proposta le deliziose veneziane, i krapfen e i fagottini alle mele.

Dunque, ecco dove fare colazione a Milano per iniziare la giornata con energia gustandosi le prelibatezze della zona.

