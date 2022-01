Le vacanze sono finite e la maggior parte di noi è tornata in ufficio a lavorare. C’è chi è riuscito a ritagliarsi qualche giorno di meritato relax, magari in una capitale europea o in una località alpina.

Oggi, però, vogliamo parlare di una meta ottima per chi cerca un posto per ricaricarsi qualche giorno fuori dal nostro Paese e lontano dallo stress. Infatti, si trova a due passi dall’Italia questa meta romantica perfetta per una fuga d’inverno, scopriamola insieme.

Da scoprire prima che diventi famosa

Budapest, Parigi, la Cappadocia, queste sono solo alcune delle mete preferite dai viaggiatori che cercano paesaggi romantici e buon cibo. Grazie a collegamenti aerei convenienti e una vocazione turistica consolidata, è possibile concedersi una piccolo viaggio in queste località spendendo davvero poco. Si tratta di luoghi meravigliosi, ma tutto si può dire tranne che siano solitari e silenziosi.

Oggi vogliamo consigliare ai nostri Lettori una località che si trova nel Sud dell’Inghilterra e forse troppo poco frequentata dai turisti italiani. Si tratta della verde Cornovaglia, la penisola che si trova all’estremità occidentale della Gran Bretagna. Questa località è molto amata dagli inglesi, ma molto meno nota agli stranieri, che preferiscono Londra e la Scozia per trascorrere le proprie vacanze.

Si trova a due passi dall’Italia questa meta romantica perfetta per una fuga d’inverno

La Cornovaglia è un territorio ricco di panorami mozzafiato e di scogliere che si affacciano sull’Oceano. Tra stradine in mezzo alla foresta e brughiere profumate, questa regione ricorda l’Irlanda e la Scozia per i suoi paesaggi incontaminati e il mare ondoso.

Tra villaggi di pescatori in cui provare le specialità locali a base di pesce e le camminate in riva al mare, offre attività perfette per tutti i gusti.

Raggiungibile in poche ore di auto o treno da Londra, la Cornovaglia d’inverno offre temperature miti e paesaggi verdissimi e solitari. Queste caratteristiche la rendono perfetta per una fuga romantica con il partner.

Non ci resta che prenotare i voli e trovare un tradizionale cottage in cui dormire. Tradizione locale è ospitare i turisti in queste case antichissime, così tipicamente inglesi.

Tra il promontorio di Land’s End e la Penisola di Lizard non potremo proprio fare a meno di innamorarci di queste terre solitarie depositarie di una storia antichissima.

