Sembra davvero incredibile ma grazie a questo semplicissimo consiglio a cui pochi pensano potremo bere la nostra acqua in totale sicurezza

Nei nostri momenti di relax amiamo fare sport. Questa buona abitudine ci permette di tenerci in forma e di rilassarci sia a livello fisico che mentale.

Sappiamo detergere e pulire al meglio i nostri capi d’abbigliamento sportivo e abbiamo imparato a prenderci cura anche di tutti quegli strumenti che utilizziamo durante lo sport.

Che sia corsa o bicicletta, che siano esercizi a corpo libero dobbiamo sempre ricordarci di idratarci il più possibile.

Ma siamo sicuri che le nostre borracce siano davvero pulite? Non corriamo il rischio che all’interno di essere ci siano colonie di germi?

Non dobbiamo temere. Scopriremo un pratico trucchetto per porre rimedio a questo dubbio.

Leggiamolo insieme.

Abbiamo appena finito la nostra oretta di sport e siamo finalmente rilassati e distesi. Non vedevamo l’ora di dedicarci un po’ di tempo per noi.

Con tutta calma ritiriamo i nostri attrezzi e iniziamo a mettere in lavatrice i nostri indumenti. Finiamo l’acqua della nostra borraccia e pensiamo che forse è meglio lavarla.

Già, ma come fare per lavarla al meglio? Magari senza correre il rischio di lasciare residui di sapone?

Sembra davvero incredibile ma grazie a questo semplicissimo consiglio a cui pochi pensano potremmo bere la nostra acqua in totale sicurezza.

Infatti, se la nostra borraccia è in plastica, ci basterà inserirla in lavastoviglie. Non preoccupiamoci per la temperatura dell’acqua o del vapore. Se possiede un simbolo che specifica la possibilità di lavarla in lavastoviglie non avremo problemi.

In questo modo la nostra borraccia sarà igienizzata e lavata nei migliori di modi.

Potrebbe sbiadirsi leggermente a causa dei frequenti lavaggi in lavatrice, ma siamo disposti a vederla meno brillante piuttosto che rischiare di ingerire strani microrganismi.

Limitiamoci a lavarla in questo modo almeno una volta a settimana: otterremo ottimi risultati di pulizia senza intaccare troppo il colore.

Se è in acciaio…

Nel caso in cui si preferisca acquistare una borraccia in acciaio, potremo utilizzare un trucco ancora più semplice ma ugualmente efficace.

Se non vogliamo lavarla con la lavastoviglie, ci basterà inserire una piccola dose di bicarbonato e del sale grosso all’interno della nostra borraccia. Con l’aggiunta di semplice acqua presa dal rubinetto, la reazione chimica permetterà di lavare accuratamente la nostra borraccia.

Ultimeremo l’operazione con un’ulteriore sciacquata veloce con l’acqua ed il gioco sarà fatto. Facile vero?

Ora che conosciamo questo semplice trucchetto potremo gustarci al meglio la nostra acqua in totale serenità.

