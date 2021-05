In cucina ci sentiamo nel nostro regno, conosciamo molte ricette e studiamo i più svariati ingredienti. Ci piace sempre di più questo straordinario hobby e tutti riconoscono le nostre qualità.

Cucinando abbiamo imparato a non sprecare e riutilizzare gli avanzi e spesso utilizziamo utensili creati con materiali riciclati o a basso impatto ambientale.

Ovviamente il vetro è uno di quei materiali utilissimi in cucina: pratico e veloce da pulire ci permette di presentare al meglio i nostri capolavori.

Inoltre, soprattutto sui barattoli, tendiamo ad incollare delle etichette per descrivere il nostro prodotto o semplicemente per indicarne la scadenza.

E se volessimo riutilizzarli più volte? Come fare per scollare facilmente e in poco tempo l’etichetta od i suoi residui? Esiste un modo?

Scopriamolo insieme.

Il procedimento facile e gratuito per togliere le etichette dai barattoli in poco tempo e senza alcuna fatica a cui pochi pensano ma è davvero pratico

Eccoci qui con il nostro barattolo di vetro. Le abbiamo provate tutte ma l’etichetta non ne vuole sapere di staccarci. Che fare allora?

Quello che non sappiamo è che esiste un procedimento facile e gratuito per togliere le etichette dai barattoli in poco tempo e senza alcuna fatica a cui pochi pensano ma è davvero pratico. E questa soluzione ci è data dal nostro phon. Sì sì, proprio lui.

Ci basterà, infatti, prendere il nostro phon ed accenderlo alla più alta temperatura consentitaci. Lo posizioneremo poi sull’etichetta ed in meno di un minuto la colla si asciugherà. Questo procedimento farà sì che il togliere l’etichetta risulti più facile ed immediato.

A questo punto non ci resta che lavarlo per poi riutilizzarlo nuovamente. Ed ovviamente potremo attaccarci sopra una nuova etichetta.

Una valida alterativa…

Potremo però rimuovere l’etichetta dal vetro del nostro barattolo anche con l’aiuto di particolari solventi, facilmente reperibili nelle nostre case.

Ad esempio, potremmo utilizzare l’acetone per rimuovere lo smalto dalle unghie o l’alcool. Basterà inzuppare un batuffolo di cotone o uno strofinaccio nella sostanza solvente prescelta e strofinare il tutto sul pezzo di carta che vogliamo rimuovere. Trascorsi un po’ di minuti andremo a rimuovere il tutto con l’aiuto di un coltello.

Ora che conosciamo il procedimento facile e gratuito per togliere le etichette dai barattoli in poco tempo e senza alcuna fatica a cui pochi pensano ma è davvero pratico, non avremo più problemi a riutilizzare i nostri barattoli.

