Le prossime settimane potrebbero far esplodere o al rialzo o al ribasso le quotazioni di Digital Bros. Il titolo, infatti, si trova in una sorta di limbo da ormai sei settimane senza riuscire a prendere con decisione una direzione ben definita.

Come si vede dal grafico, infatti, sul time frame settimanale le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 22,9 euro – 25,6 euro indecise sul da farsi. Una chiusura settimanale superiore a 25,6 euro porterebbe le quotazioni a dirigersi verso gli obiettivi in area 32,7 euro, prima, e successivamente verso area 39,86 euro. Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe apprezzarsi di oltre il 50%. Qualora, invece, dovesse rompere al ribasso il supporto in area 21,26 euro, la tendenza invertirebbe al ribasso con obiettivo in area 16 euro.

Il potenziale rialzista è ancora più interessante se si passa al time frame mensile. In questo caso, infatti, la massima estensione rialzista passa per area 42,16 euro per un potenziale rialzista del 70%. L’inversione ribassista di lungo periodo si concretizzerebbe con una chiusura mensile inferiore a 18,99 euro.

Secondo gli analisti il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20%.

Il titolo azionario Digital Bros (MIL:DIB) ha chiuso la seduta del 17 marzo a quota 20,55 euro in ribasso del 1,44% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Time frame mensile

