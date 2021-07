Molti italiani soffrono di colesterolo LDL alto e la causa è da riscontrare nella cattiva alimentazione e in uno scorretto stile di vita. Ingerire cibi ricchi di grassi, la sedentarietà e un consumo eccessivo di alcool aumentano il colesterolo cattivo. Quest’ultimo è definito come “cattivo” poiché è quello che si deposita nelle arterie, aumentando così il rischio di avere problemi gravi futuri. Il colesterolo “buono” o HDL, invece, è fondamentale per il nostro organismo.

Se in seguito ad un prelievo di sangue notiamo un valore alto di colesterolo totale, non allarmiamoci subito poiché, a volte, è alto il valore di quello buono.

L’alimentazione e l’allenamento

Optare per un regime alimentare sano ed equilibrato è il primo passo per ridurre il colesterolo cattivo. Evitiamo i cibi ricchi di grassi come i grassi animali, la frittura, il sale, formaggi grassi e gli zuccheri semplici. Tutto ciò che dobbiamo fare è quello di seguire una dieta sana, per esempio quella mediterranea. Fare una dieta equilibrata non significa privarsi di alcuni alimenti ma di ridurne la quantità e l’assunzione. Per esempio, le uova possono aumentare i livelli di colesterolo ma se assunte in grosse quantità e quotidianamente. Infatti è possibile mangiare fino ad un paio di uova, una volta a settimana. Si tratta di mangiare bene e bilanciato, non eccedere e fare attività fisica.

Sembra assurdo ma è questa la carne magra che tiene a bada il colesterolo

La carne rossa non è da evitare ma da ridurre. Mangiare ogni giorno carne non è salutare ed è bene mangiare la carne rossa una volta a settimana. Preferendo tagli di carne magra come il vitello oppure affettati come la bresaola. La carne bianca è da preferire.

Sembra assurdo ma è questa la carne magra che tiene a bada il colesterolo: la lonza di maiale. Ebbene, ingerire la carne di maiale non è un male perché fa parte della dieta mediterranea e questa è la parte più magra del maiale. Basta eliminare il grasso, mangiarla una volta a settimana e optare per cotture semplici ma che renderanno squisito questo taglio. Così facendo, mangiamo equilibrato e teniamo a bada il colesterolo.

Un esempio per gustare al meglio la lonza di maiale è al forno alla pizzaiola, aggiungendo salsa di pomodoro, mozzarella light, un filo d’olio e origano.

