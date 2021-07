Si è parlato degli errori più comuni e dannosi con le cerette estive e di quanto stress subisca la nostra pelle. In questo articolo, invece, si spiegano i motivi di una depilazione estiva così frequente. Ecco svelato perché in estate i peli crescono più velocemente e come rallentare la ricrescita in modo naturale.

Nel periodo estivo il corpo è esposto maggiormente agli sguardi degli altri. Per questo motivo ci si preoccupa che sia curato e presentabile. La questione dei peli, poi, attira molto l’attenzione soprattutto delle donne che vedono spuntare peli ovunque anche subito dopo l’epilazione. Pur non essendoci studi precisi sul legame tra caldo e ricrescita di peli, unghie e capelli, ci sono numerosi indizi su cui basarsi. Infatti, alcuni studi si sono soffermati sui cambiamenti del corpo umano in base alla stagione.

Si è visto che normalmente i peli crescono a una velocità di 0.2-0,3 mm al giorno. Ciascuna persona ha poi una velocità di ricrescita differente, dovuta a fattori biologici e ormonali, ma anche dall’alimentazione. Per quanto riguarda l’estate, pare che il clima caldo e l’aumento delle ore di luce generi due effetti. Il caldo aumenta la circolazione sanguigna, quindi il sangue scorrendo più velocemente rafforza i fattori della ricrescita dei follicoli piliferi. Per quanto riguarda le ore di luce, queste stimolano ipotalamo e ipofisi ad attivarsi di più. Questo determina una ricrescita più veloce di peli e capelli.

Perchè in estate i peli crescono più velocemente e come rallentare la ricrescita

Ci sono esperti che sostengono che la velocizzazione della ricrescita sia mentale. Le persone fanno più caso ai loro peli perché devono indossare meno vestiti e andare in spiaggia. Per questa ragione, donne e uomini tenderebbero a notare maggiormente a che velocità crescono i loro peli.

Esistono dei modi naturali per cercare di rallentare la ricrescita. Uno di questi è usare la pietra pomice come esfoliante durante la doccia. Bisogna usarla per qualche settimana e si noterà un rallentamento nella ricrescita dei peli. Poiché la questione della ricrescita ha a che fare con gli ormoni, è bene depilarsi qualche giorno dopo le mestruazioni e non prima. Anche fare la ceretta prima o dopo mangiato conta: per rallentarla dobbiamo depilarci prima di mangiare. Infatti dopo aumenta il flusso sanguigno con le conseguenze di cui si è già parlato. Ovviamente questi consigli derivano dalla saggezza popolare e l’effetto può cambiare da persona a persona. Ma, essendo innocuoi si possono provare senza effetti spiacevoli!