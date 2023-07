Vuoi organizzare una cena estiva con gli amici senza perdere tempo ai fornelli? Prova queste ricette fredde facilissime

Hai invitato gli amici per un aperitivo in terrazzo o in giardino ma non sai cosa cucinare? Per questi piatti ti bastano solo 20 minuti.

Durante l’estate non siamo contenti solo perché finalmente possiamo concederci un po’ di meritato relax, ma anche perché abbiamo più tempo per noi stessi.

C’è chi rispolvera un vecchio hobby e chi si dedica a un po’ di sport, ma soprattutto ne approfittiamo per rivedere gli amici più cari.

Durante l’anno, tra il lavoro e gli altri impegni siamo occupati praticamente tutta la settimana ed è spesso difficile organizzare qualcosa.

In estate, invece, riparte la stagione delle cene e degli aperitivi in terrazza o in giardino.

Certo, è anche vero che quando si tratta di avere ospiti, significa anche che di conseguenza qualcosa si deve cucinare.

Sembra brutto invitare qualcuno e poi propinargli piatti pronti da rosticceria, per quanto appetitosi possano essere.

Allo stesso tempo, però, non è nemmeno appropriato passare la serata ai fornelli anziché chiacchierare con gli ospiti.

Senza contare che l’afa di questi giorni non invita di certo a stare vicino ad altre fonti di calore.

Pertanto, se vuoi organizzare una cena estiva con gli amici ti consigliamo di provare queste ricette velocissime ma scenografiche che non hanno bisogno di cottura.

Antipasti e finger food

Visto che sei tra amici, non c’è bisogno di allestire una tavolata informale e un menu altrettanto corposo e articolato.

Anche perché comunque il caldo estivo può portare una certa inappetenza quindi sarebbe meglio evitare di rincarare la dose con ricette impegnative.

Punta tutto su piatti freschi, semplici e conviviali che possano creare la giusta atmosfera a tavola e soprattutto che mettano d’accordo tutti.

Questo ovviamente non significa necessariamente presentare solo una classica caprese, ma saper rendere i piatti più intriganti con un pizzico di fantasia.

Vuoi organizzare una cena estiva con gli amici ma non hai voglia di cucinare? Lasciati ispirare da queste ricette furbissime

Che ne diresti ad esempio di proporre un carpaccio di mozzarella con peperoni e acciughe o dei crostini con burrata, pomodorini e culatello?

In alternativa o in aggiunta puoi affiancare un piatto di bresaola con scaglie di grana, finocchi e mela verde come anche una frittata di zucchine.

Se invece ti piace più l’idea di restare sul finger food, prova gli involtini di zucchine grigliate, salmone e formaggio cremoso.

Oppure, ancor più scenografico è il finto sushi di pan carré: dei rotolini ripieni di mozzarella, crema di pomodori secchi e formaggio.

Il tocco in più? La guarnizione fatta con granella di pistacchio.

Sulla tavola estiva, poi, non può mancare una buona insalata quindi potresti trovare qualche ricetta diversa dalle solite per renderla più gourmet.

C’è l’insalata fatta con ceci, pomodori, feta, frutta secca tostata e sesamo oppure quella con rucola, grana, noci e culatello.

E per finire, che apericena sarebbe senza una torta salata? Anche qui, occorre solo rivedere gli ingredienti per servirne una versione estiva.

Bastano un rotolo di pasta sfoglia e un ripieno con pomodorini rossi e gialli, acciughe e scamorza affumicata per fare contenti tutti i tuoi ospiti.

