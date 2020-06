A causa dell’emergenza Covid, molti negozi hanno deciso di tenere i camerini ancora chiusi per un po’. Quindi, si può entrare, guardare gli abiti e comprarli come più ci va. Ma ad una condizione. Non si può passare per il camerino. E tutti noi sappiamo quanto sia complicato comprare un vestito senza averlo provato. Soprattutto a causa delle taglie, che non sono uguali in tutti i negozi. Ma esiste un piccolo trucco che forse potrebbe darvi una mano. I negozi ora non vi fanno provare gli abiti? Ecco come capire se una taglia è giusta senza passare per il camerino.

Come capire la nostra taglia

Prima di tutto dobbiamo capire in generale quale taglia abbiamo. Questo ci aiuterà nello scegliere poi il jeans o il vestito adatto a noi. Basterà prendere le misure del nostro corpo. Misurate vita, fianchi e petto mettendovi in piedi e con le braccia lungo i fianchi. Una volta registrate le misure, consultate una tabella delle taglie standard europee. In questo modo potrete capire quale taglia è più adatta a voi. Ma ora, vediamo il trucco con cui si può capire se davvero quella taglia rispecchia le forme del nostro fisico.

I negozi ora non vi fanno provare gli abiti? Ecco come capire se una taglia è giusta senza passare per il camerino

Se avete visto un jeans bellissimo nel negozio, ma i camerini sono ancora chiusi, niente paura. Ecco un semplice metodo che potrebbe salvarvi da un acquisto sbagliato. Prendete la misura dei pantaloni partendo dalla loro vita. Usate l’apertura nella parte posteriore del jeans e infilateci il vostro braccio. Se lo spazio nel pantalone corrisponde perfettamente alla lunghezza del vostro braccio, allora quello sarà un acquisto vincente.

Per le magliette, il processo sarà molto più semplice. Vi basterà infatti sovrapporle alla schiena, controllando che i bordi delle spalle ricadano perfettamente su quella che indossate in quel momento. Nulla di più semplice, giusto?