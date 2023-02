Sei stanco di cercare per ore qualcosa da vedere su Netflix? Ecco 3 capolavori da inserire tra i preferiti!

Per gli amanti delle serie TV, le sorprese per il mese di febbraio non sono ancora finite! Sul catalogo di Netflix, ad esempio, ci sono ancora tantissimi contenuti da vedere. Scopriamone alcuni!

Grazie all’avvento della riproduzione in streaming dei contenuti, guardare le serie TV è ormai diventata parte integrante della nostra routine. Il punto di riferimento del settore è sicuramente Netflix che aggiorna il suo catalogo ogni mese, inglobando nel calderone sia vecchi classici, sia prodotti nuovissimi.

In queste prime settimane di febbraio, ad esempio, sono usciti tantissimi contenuti nuovi, come “I will be your bloom” e “Freeridge”; e altrettante conferme, come la quarta stagione di “YOU”. Ma non è finita qui perché, entro la fine del mese, usciranno altri titoli molto attesi.

Sei stanco di cercare per ore qualcosa di decente da guardare? Non perderti quest’attesissima serie TV

Fra le serie TV assolutamente da non perdere vi è Outer Banks, che approderà su Netflix il 23 febbraio con la sua terza stagione. Secondo alcune anticipazioni, i Pogue perderanno l’oro e fuggiranno su un’isola deserta chiamata “Poguelandia”. Ciò che all’inizio sembra essere un paradiso, in realtà, dopo un po’ di tempo, si trasformerà in un vero e proprio incubo. Infatti, i protagonisti si ritroveranno coinvolti in una tremenda caccia al tesoro, dal quale saranno costretti a fuggire per sopravvivere. In una situazione difficile, senza risorse e lontani da casa, dovranno affrontare anche Ward e Rafe, desiderosi di vendetta, e un criminale caraibico che cercherà in ogni modo di impossessarsi del bottino.

L’omaggio ad un grandissimo artista

Un altro contenuto da guardare, invece, è “Io tu noi, Lucio“, un documentario, in uscita il 28 febbraio, che racconta la vita artistica e privata di uno dei più grandi cantautori italiani: Lucio Battisti. Partendo dal suo esordio come chitarrista nei dancing e arrivando ai trionfi insieme a Mogol, Lucio Battisti ha letteralmente scritto la storia della musica italiana.

Il documentario, attraverso le testimonianze di musicisti, amici e collaboratori, svelerà la complessa personalità dell’artista e il suo approccio scrupoloso nel produrre musica. Infatti, nonostante la semplicità (apparente) della sua musica, Battisti era un produttore molto attento ai dettagli. Ciò è dimostrato anche dal fatto che le sue canzoni ed i suoi testi, già avanti per l’epoca, sono ancora attualissimi e riescono a conquistare anche le giovani generazioni. Insomma, questo documentario sarà un viaggio nell’universo Battisti e sarà l’occasione per scoprire tutte le sfaccettature di un grande artista.

Una serie TV tratta da una storia vera

Infine, oltre a Outer Banks e al documentario di Lucio Battisti, entro la fine di febbraio si potrebbe vedere anche un’altra serie TV, basata su una storia vera, ossia Triptych, in arrivo il 22 febbraio.

La protagonista delle serie è una donna di nome Becca, un’esperta medico legale che, durante le indagini sulla morte di una donna, scopre che il corpo della vittima è identico al suo. Dopo questa incredibile scoperta, la sua vita viene completamente stravolta, poiché scopre anche di essere stata separata alla nascita dalle sue due sorelle gemelle. Oltre a risolvere il caso di omicidio, quindi, la giovane donna inizierà a scavare nella sua vita per far luce sul suo tremendo passato. Quindi, se sei stanco di cercare per ore qualcosa su Netflix, salva questi 3 capolavori e non te ne pentirai!