La guida del 2023 da non perdere per tutti i titolari della Legge 104. Da leggere e consultare assolutamente!

La guida del 2023 per i titolari della legge 104

Con la Legge 104/92 le persone con disabilità e i loro familiari che se ne prendono cura possono accedere a tantissime agevolazioni. Ecco come sapere quali vantaggi sono previsti anche nel 2023. Ecco la guida del 2023 da non perdere.

Il nostro Ordinamento da sempre ha posto tra i suoi obiettivi principali la tutela dei di diritti delle persone più fragili, sotto diversi aspetti. In particolare, tutela e garantisce i diritti di chi vive condizioni di disabilità, nonché dei familiari che se ne occupano, prevedendo varie forme di tutela.

Si pensi alla possibilità per i lavoratori che si occupano di un familiare disabile di accedere anticipatamente alla pensione. Nonché alla possibilità per i titolari di Legge 104 di acquistare con l’IVA ridotta auto e altri mezzi di trasporto. Una delle norme più conosciute è sicuramente la Legge 104/92 volta ad assicurare un adeguato sostegno sia alla persona disabile, sia ai loro familiari. La finalità della norma infatti è quella di garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti dei disabili in ogni ambito della vita quotidiana. Nonché di rimuovere tutti gli ostacoli che si possono trovare nello svolgimento delle normali attività favorendo il più possibile l’autonomia di chi soffre di una disabilità.

Tra le agevolazioni previste a favore dei titolari della Legge 104, molte sono di carattere tributario. Il nostro sistema infatti ha riservato loro e per i familiari che li hanno a carico e che se ne prendono cura tantissime agevolazioni fiscali. Tuttavia non tutti conoscono i numerosi vantaggi previsti a loro favore. Pertanto l’Agenzia delle Entrate fornisce una guida aggiornata sulle agevolazioni fiscali cosicché i titolari di 104 potranno consultarla in qualsiasi momento e chiarire ogni dubbio.

Tra le agevolazioni più importanti e probabilmente più conosciute, rientrano quelle per i veicoli. Ovvero la detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta, l’IVA agevolata al 4% sull’acquisto, l’esenzione dal bollo e dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Possono beneficiare di tali agevolazioni anche il familiare che ne sostiene la spesa, purché la persona disabile sia a suo carico fiscalmente. Per considerarsi fiscalmente a carico la persona con disabilità deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51.

La Legge di Bilancio 2023 ha confermato e prorogato fino al 31 dicembre 2025 il Bonus barriere architettoniche. Ovvero la detrazione d’imposta del 75% delle spese sostenute per i lavori di eliminazione degli elementi che ostacolano la mobilità in edifici già esistenti. La detrazione va calcolata su un importo non superiore a:

50.000 euro per gli edifici unifamiliari o immobili situati all’interno di edifici plurifamiliari ma indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno;

per gli edifici unifamiliari o immobili situati all’interno di edifici plurifamiliari ma indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità;

moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità; 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Dal 1°gennaio 2023 per l’approvazione dei suddetti lavori nei condomini, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell’edificio.