L’arrivo della bella stagione ci spinge ad andare con più frequenza all’aperto. Non solo per fare delle belle gite fuori porta, ma anche per iniziare a fare dell’attività fisica. Del resto, dopo mesi di inattività, anche i nostri muscoli hanno voglia di un po’ di “brividi”, ovvero di riprendere a muoversi nel modo giusto. Lo si vede nei fine settimana. Sono tante le persone che, al sabato e alla domenica, si incrociano per strada, mentre corrono. Un’attività utile per tanti motivi. Del resto, uno dei detti più famosi dei podisti è “Run for your life”, corri per la tua vita.

Va bene andare a correre, ma attenzione a non commettere questi errori

Si corre per tanti motivi. Tra questi, uno dei più validi è quello per dimagrire. Perdere peso, però, non è automatico. E, come in ogni cosa, ci vuole costanza. Farlo una volta ogni tanto, non serve a nulla. Così come viverlo come una imposizione forzata. La corsa, come qualsiasi attività, deve essere fatta anche per divertirsi e ci sono degli allenamenti specifici che sono davvero simpatici e amati dai podisti. Un modo per fare una bella sessione di allenamento, senza porsi problemi di tabelle o altro, ma lasciandosi ispirare solo da sensazioni e fantasia.

Però, anche se siamo già pigri di nostro, seguendo questi consigli potremmo correre anche se ora fa caldo. Non usiamola come scusa per evitare di allenarci. Con i dovuti accorgimenti, si può tranquillamente andare a correre anche ora che iniziano i mesi più caldi. Usando sempre il buon senso perché, se non siamo podisti abituali, mica stiamo preparando la maratona.

Seguendo questi consigli potremmo correre anche se ora fa caldo, non avere problemi ed allenarci nel modo giusto

La prima cosa da fare è non partire sparati. Occorre prudenza e partire piano per dare al corpo il tempo di acclimatarsi. Non dobbiamo, poi, guardare troppo i tempi dell’orologio. Nei mesi più caldi, infatti, è normale che la nostra media, al chilometro, sia più lenta del 20% circa. In pratica, se 100 metri li facevamo in 30 secondi, ora andremo a 36 circa.

È normale anche che il caldo comporti un aumento della frequenza cardiaca, a parità di velocità. Soprattutto, se siamo principianti, dovremmo andare ad un passo più lento del solito. Vestirsi leggeri è un altro dei consigli da tenere bene a mente. Non serve uscire con felpe, pantaloni lunghi o canottiere della salute. Compriamo canotte e pantaloncini tecnici traspiranti. La maglietta di cotone, ad esempio, trattiene il sudore e fa fatica ad asciugarsi.

Evitiamo di andare nelle ore più calde, che non serve a nulla, e scegliamo percorsi vicino a casa, soprattutto se abbiamo ripreso da poco. In questo modo, in caso di difficoltà, arriveremo rapidamente nella nostra abitazione. Impariamo ad idratare il corpo, ricordandoci che, se andiamo a correre, dovremo bere più del solito. Facciamo il pieno di cibi con vitamine e sali minerali. E poi, l’ultimo consiglio di buon senso è di non esagerare. Lasciamo il cronometro a casa e affidiamoci alle sensazioni. Godiamoci la corsa.

Approfondimento

Ecco il divertente allenamento che ci aiuta a dimagrire migliorando la velocità e i tempi nella corsa, aumentando anche fiato e resistenza