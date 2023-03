È il cuore di Tiffany il gioiello più venduto di sempre. Attenzione al rivale bello ma meno costoso

Il marchio è una vera e propria icona e nasconde storie incredibili che hanno fatto diventare il fondatore Charles Lewis Tiffany un autentico mito. Scopriamone una.

Molti hanno visto lo straordinario film Colazione da Tiffany con la meravigliosa Audrey Hepburn, uno dei tanti eventi che hanno fatto del marchio un punto di riferimento della gioielleria. Tiffany detiene vari primati tra cui la collana più costosa della Storia. Ma anche il gioiello più venduto di tutti i tempi, un bracciale con il cuore della collezione Please Return to Tiffany. La sua storia è molto curiosa.

L’idea originale è del 1969 e prevedeva la creazione di un portachiavi a forma di lucchetto a cuore. Il gioiello avrebbe avuto un codice segreto unico per ogni pezzo. Se le chiavi si fossero perdute sarebbe stato facile rintracciare il proprietario recandosi in qualunque negozio Tiffany. Il ciondolo è diventato il pendente di un bracciale e il gioiello è diventato l’oggetto più desiderato dalle dodicenni così come dalle ottantenni sia in oro che in argento.

Personalizzare con nomi di città

È il cuore di Tiffany ciò che le donne desiderano portare al polso almeno una volta nella vita? Si è vero, lo è, ma non solo al posto. Perché il cuore di Tiffany nella collezione Return si trova in commercio anche con la collana. Si tratta di un pendente in argento con chiusura in oro rosa a forma di freccia che poggia sull’iconico Heart Tag.

Il successo del bracciale non conosce soste, viene personalizzato a mano o con una apposita macchina ed è presente in vendita con diamanti aggiuntivi o nel modello classico. Il costo varia per questo motivo dai 570 euro agli 880 euro. Il costo del pendente con il cuore è di 750 euro. Una parte della fortuna che questi gioielli hanno ottenuto nel tempo è dovuta all’argento certificato che ha impreziosito la lega da sempre ritenuta secondaria rispetto a oro e platino. L’azienda ha creato per prima il titolo 925/1000 e a questo è stato aggiunto il nome della città in cui è distribuito. In Italia, all’edizione limitata di Milano si affiancano le edizioni di Roma, Venezia, Bologna Verona e Firenze.

È il cuore di Tiffany ad aprire una strada sicura da seguire

Non sempre i desideri possono essere realizzati. Quando dobbiamo regalare gioielli, conoscere le alternative ai marchi più costosi e risparmiare senza perdere qualità e fascino è sempre un’impresa. Eppure in questo caso possiamo trovare in commercio un bene prezioso che ci farà fare bella figura. Si tratta del pendente con cuore della casa Gucci.

Design senza tempo, realizzato in argento 925, rappresenta il pezzo pregiato della Maison nella sua versione più romantica. Fabbricato con materiali ipoallergenici, possiamo trovarlo in vendita a un prezzo di 220 euro. Alternativa quindi più economica

rispetto a Tiffany ma altrettanto pregiata e rifinita e in grado di rappresentare un regalo che sarà molto apprezzato. Pezzo tutto italiano, rispetta gli standard di Responsabilità Sociale e Ambientale a cui la casa tiene tanto vista la strategia di sostenibilità che da anni viene perseguita con costanza. Questi gioielli sono in grado di rimanere nell’immaginario collettivo anche in futuro e sono investimenti sui cui puntare senza ripensamenti.