Momento molto particolare per i mercati azionari internazionali che iniziano il mese di luglio con le probabilità a favore per ulteriori rialzi. Parte quindi una fase rialzista fino alla prima decade di agosto? Ancora poche settimane di rialzo prima di una pausa ribassista di qualche settimana? Potrebbe essere questo lo scenario che tende a profilarsi dinanzi a noi ma come al solito si procederà per step.

Oggi il nostro Ufficio Studi ritorna a valutare e studiare un titolo che è stato inserito nella Lista delle raccomandazioni qualche settimana fa al prezzo di 4,70 euro per azione. Il motivo di questa scelta è che ieri si è formata un’interessante barra giornaliera. Segnale di inizio fase direzionale per OSAI Automation System?

Potrebbe essere ma procediamo per gradi.

Il titolo (MIL:OSA) ha chiuso la giornata di contrattazione del 5 luglio al prezzo di 5,30 in rialzo del 6,64% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,09 ed il massimo a 6,25.

Segnale di inizio fase direzionale per OSAI Automation System?

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (3 giudizi) esprimono un fair value in area 5,76 per azione. I nostri calcoli invece, dopo aver normalizzato i bilanci degli ultimi 4 anni, giungono alla stima di un fair value in area 8,50 euro per azione. Abbiamo alzato il target dal precedente 8 euro.

Il nostro giudizio sul titolo come dai reports precedenti rimane Strong Buy Long term.

La nostra strategia di investimento

Per chi ha comprato il titolo come da nostra precedente indicazione, mantenere con stop loss di lungo termine a 4,78 e primo target da raggiungere in 1/3 mesi in area 6,25 e poi 12/18 mesi in area 8,50 euro. Primo supporto di breve termine a 4,97. Per chi volesse comprare il titolo a mercato, può attenersi agli stessi livelli operativi.

Questo è un titolo che da oggi potrebbe iniziare a correre.

Si procederà per step e di volta in volta aggiusteremo il tiro.