D’estate molti di noi soffrono il caldo e decidono di assumere integratori e vitaminici per avere più energia. Se sappiamo il giusto modo di integrare i sali e le vitamine di cui abbiamo bisogno, però, non è necessario spendere soldi per prodotti industriali.

Oggi vogliamo proprio parlare di alcune tra le vitamine più importanti per la nostra salute e di come possiamo preparare un succo multivitaminico per fare il pieno di energia senza assumere troppe calorie.

Più buono di quello comprato

I succhi sono un prodotto un po’ particolare che andrebbe consumato entro certi limiti. Se da un lato le vitamine dei succhi di frutta sono ottime per la salute, dobbiamo fare molta attenzione agli zuccheri della frutta che potrebbero alzare la glicemia in maniera eccessiva.

Per questo motivo è sempre meglio preparare i succhi in casa e non comprarli al supermercato, per risparmiare calorie e denaro.

In particolare, vogliamo vedere come preparare un succo multivitaminico per fare il pieno di tre vitamine essenziali, spendendo pochissimo e senza aggiungere un solo grammo di zucchero.

Il succo multivitaminico per fare il pieno di energia senza assumere troppe calorie

Il succo di cui stiamo parlando è il celebre ACE, succo che contiene le vitamine A, C ed E in grande quantità e che ci può dare molta energia e forza, in particolare nelle stagioni calde.

Per preparare questo succo abbiamo bisogno di carote, limoni e arance. Dovremo fare un centrifugato o un estratto delle carote sbucciate e poi aggiungere il succo delle arance e quello di un limone.

Questi frutti hanno un gusto bilanciato, non troppo aspro e abbastanza dolce, molto gradevole senza che si debba aggiungere un dolcificante. In questo modo, eviteremo di aggiungere zucchero e calorie al nostro succo.

Con tre semplici ingredienti abbiamo realizzato il succo multivitaminico per fare il pieno di energia senza assumere troppe calorie.

