Momento particolare per i mercati ma probabilmente il meglio deve ancora venire. Da oggi il nostro Ufficio Studi inserisce nella propria lista delle raccomandazioni un altro titolo.

La società è Osai Automation System (MIL:OSA) con sede a Torino. Capitalizza in Borsa circa 62,2 milioni di euro si occupa di automazione e robotica, elettronica, microlavorazione laser e semiconduttori in Italia e all’estero.

La nostra raccomandazione è la seguente: il titolo OSAI Automation System sottovalutato del 70% potrebbe presto esplodere al rialzo ma prima procediamo per gradi facendo una premessa.

Se questo non è l’ennesimo falso segnale, Piazza Affari potrebbe essere all’inizio di un’ulteriore fase direzionale rialzista. Questa fase potrebbe dare spazio ad una certa rotazione settoriale, facendo salire quei titoli che nelle ultime settimane sono rimasti al “palo”.

Questo è uno dei motivi, fra i tanti, che potrebbe spingere il titolo in questione.

Il titolo OSAI Automation System sottovalutato del 70% potrebbe presto esplodere al rialzo

Analisi sommaria di bilancio

I margini di profitto (1%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (5,1%). Le raccomandazioni degli altri analisti (3 giudizi) esprimono un fair value in area 5,30 per azione. I nostri calcoli invece, alla luce dello studio dei bilanci degli ultimi 4 anni, giungono alla stima di un fair value in area 8 euro per azione. Una sottovalutazione quindi rispetto ai prezzi correnti di circa il 70%.

La nostra strategia di investimento

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 17 maggio al prezzo di 4,70 in rialzo dell’1,95% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,09 ed il massimo a 6,25.

I livelli attuali potrebbero far iniziare una fase direzionale molto veloce che potrebbe portare in 1/3 mesi i prezzi verso i massimi annuali segnati.

Il nostro giudizio è Strong Buy Long term.

Comprare a mercato con stop loss di lungo termine a 4,46 ed obiettivo primo a 6,25. Supporto di breve termine a 4,53.

Si procederà per step.