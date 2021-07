Implacabile come tutti gli anni ecco arrivare la prova costume che non riguarda solo il gentil sesso ma anche i maschietti. Se infatti la prima categoria punta a non sfigurare dalla cintura in giù, gli eredi di Adamo devono vedersela con la famosa “pancetta”. E se gli ometti riescono ad autoconvincersi del detto popolare “omo de panza, omo de sostanza”, più difficile persuadere mogli e compagne. Ecco allora 4 ottime abitudini per cercare di avere un fondoschiena come quello delle star.

La famosa passeggiata sulla spiaggia

Parliamoci chiaro. Chi sa di avere un bel fondoschiena non si rifiuta certo di mostrarlo e la classica passeggiata in spiaggia della mattina è una sorta di passerella. Un po’ come Milano Moda ma qui si sfila con pochi veli per mettere in mostra una parte molto apprezzata dal sesso opposto. Al contrario chi non possiede un posteriore da urlo si divide giustamente tra chi si mette il cuore in pace e chi lo copre per tagliare la testa al toro. Ma esistono anche delle pratiche quotidiane che vanno al di là del solito sport e dell’alimentazione corretta e le andiamo a svelare.

La prima di una semplicità unica è quella di bere tanta acqua e continuare a idratare il nostro organismo. In questo modo si combatte la ritenzione idrica e quindi la cellulite.

La seconda è abbastanza legata alla prima. Cercare di limitare il sale a tavola che va a fare l’effetto contrario dell’acqua e permette invece alla cellulite di fare la sua comparsa sul corpo.

Molte donne lo fanno, ma altre no ed è utilizzare assieme una crema elasticizzante e una idratante per avere assieme la doppia funzione di proteggere e tonificare la parte muscolare.

Infine, attenzione a non usare pantaloni o gonne troppo aderenti perché non permettendo la corretta circolazione del sangue mandano in crisi i tessuti linfatici comprimendoli e non facendo fuoriuscire tutte le tossine. Allo stesso modo anche certi reggiseni con bretella sottile bloccano la circolazione e facilitano la cellulite e le smagliature delle braccia.

