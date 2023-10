Secondo questa tecnica basata sulla Legge di Attrazione, sarebbe possibile manifestare del denaro in 24 ore: ecco come

Spesso, si è nelle condizioni di trovare urgentemente del denaro. Bollette, spese improvvise, guasti, spese mediche e chi più ne ha più ne metta. Gli stipendi odierni certo non sono sempre sufficienti a far fronte agli imprevisti. Ecco la tecnica che promette di ottenere dei soldi rapidamente.

Sono infiniti i motivi per cui una persona è portata a desiderare un’entrata di denaro repentina. Anche se, purtroppo, è noto come non basti schioccare le dita per reperire la liquidità che serve. La Legge di Attrazione, si basa su un concetto di base: l’Universo è abbondante e “ascolta” le tue richieste. Di fatto però, è un errore in termini concepire l’Universo come un’entità che ha del personale. È più corretto dire che si può attirare ciò che vibra sulle nostre stesse frequenze. Secondo questa tecnica basata sulla Legge d’Attrazione, non solo sarebbe possibile ottenere del denaro extra, ma anche in tempi molto celeri. La promessa, è di reperire dei quattrini nell’arco di 24 ore? Com’è possibile? Anzitutto, dice la Legge, smetti di chiedertelo: credici e basta, o vibrerai sempre e solo nella frequenza del dubbio.

Secondo questa tecnica basata sulla Legge di Attrazione potresti ottenere dei soldi in 24 ore

L’energia dei pensieri positivi sarebbe la calamita per il denaro all’interno delle nostre vite. Tutto ciò che è necessario fare, è far coincidere la vibrazione del denaro soggettiva che risiede in noi con la vibrazione dell’Universo. Esso, ti farà avere dei soldi rapidamente e in modo inaspettato.

Ecco come emanare vibrazioni potenti verso il denaro

Occorre dare un segnale molto forte per attrarre denaro nell’arco di 24 ore. Bisogna però credere senza riserve in questa possibilità. Se credi sia possibile che il denaro arrivi a te in 24 ore lo farà, altrimenti no. La difficoltà che molti riscontrano è proprio questa, ovvero, annullare il sistema di credenze condizionanti che li accompagnano sin dall’infanzia. Meno sei condizionato e ti senti aperto all’impossibile, più avrai potenziale per raggiungere l’impossibile. Per aggirare i condizionamenti, devi individuare una somma di denaro che la tua razionalità reputi possibile. Credi che 100 euro siano alla tua portata? Arriveranno.

La mente subconscia deve concentrarsi sulla somma voluta

Esistono diversi metodi che permettono di concentrarsi sull’obbiettivo. Metti come sfondo dello smartphone un’immagine dell’esatta quantità di denaro che vuoi manifestare urgentemente. Ogni volta che lo guarderai (e sono moltissime nell’arco di un giorno) quell’immagine si imprimerà nella tua mente sempre di più. Creando quasi una forma di suggestione visiva, che agendo sul subconscio, andrà a generare idee propedeutiche alla manifestazione di quell’immagine.

Ascoltare messaggi subliminali durante il sonno

Fornirsi delle induzioni ipnotiche durante il sonno è un’ottima idea per accelerare la manifestazione. Infatti, si approfitta di uno stadio in cui la mente è estremamente ricettiva e passiva agli stimoli. Registra un mantra e ascoltalo mentre dormi, in questo modo il messaggio colpirà direttamente il subconscio, raggirando la razionalità che ti blocca.

Recita un mantra per attirare denaro rapidamente

Un’ultima tecnica è quella volta all’uso del mantra, ovvero salmodiare la cifra prescelta e il tempo di manifestazione in una fase breve. Predisposti in uno stato di rilassamento o meditazione. “Abracadabra”, storica parola di potere, ha una radice sanscrita che significa letteralmente: il verbo crea. La ripetizione condizionerà positivamente il tuo subconscio, mettendolo nelle condizioni ottimali per la manifestazione che desideri.

