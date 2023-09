Liberare l’energia del denaro: meglio togliere queste 5 cose dalla casa, perché potrebbero bloccare le entrate di soldi

A volte sia guadagnare che risparmiare può sembrare molto difficile, per quanto sia l’impegno profuso nel tentare di mettere da parte un po’ di quattrini. Anche i continui guasti domestici, piccoli incidenti che costringono a spendere sempre qualcosa in più. Può esserci un blocco energetico.

A volte, sembriamo attirare stagnazione e povertà, per quanto invece si provi a cercare un nuovo lavoro e ci si torturi il cervello alla ricerca di soluzioni. Essere sempre agli sgoccioli prima della fine del mese, non è certo una bella sensazione. Tanto più se accompagnata da un senso di impotenza, dettato dai nostri tentativi non andati a buon fine di crearsi un avvenire finanziariamente più stabile. A livello sottile, è importante capire come liberare l’energia del denaro. Infatti, anche i soldi sono energia, che scorre, smuove eventi e persone, passa di mano in mano. Inserirsi in quel flusso è uno dei modi per poter riuscire a cambiare il proprio punto di vista sulla materialità. Imparando così a generare profitto senza soffrire. Per cominciare, è utile fare una pulizia approfondita della propria casa, eliminando tutti quegli oggetti che, per loro natura, tendono a bloccare l’energia dei soldi.

Liberare l’energia del denaro: meglio togliere queste 5 cose dalla casa

Prestare attenzione a certi dettagli, è più importante di quanto si creda. Se ti senti bloccato e i tuoi desideri sembrano irraggiungibili, liberarti di queste 5 cose probabilmente potrà farti stare meglio da subito.

Per attirare denaro elimina i vestiti che non indossi più

Anche un indumento, quando viene acquistato, ha una sua energia particolare, legata solitamente alle tue emozioni e alla situazione in cui ti trovi. Anche i vestiti che hai amato e indossato spesso, quando smetti di farlo, vanno eliminati dall’armadio. Se decidi di non metterti più gli abiti che ti rappresentavano, vuol dire che sei cambiato. Non ostacolare la tua evoluzione. Ringrazia quell’abito per il servizio svolto e, se è in buone condizioni, dallo in beneficienza.

Buttare via le cose rotte

Dagli elettrodomestici agli utensili da cucina, ciò che ha perso il proprio utilizzo rappresenta solo sciatteria, o una difficoltà a staccarsi dal passato. Un oggetto rotto in casa rappresenta un grande ladro di energia.

Tenere le scarpe sporche o consumate

Il viaggio con cui attraversiamo la nostra vita, il rimo dei nostri passi, sono simboleggiati metaforicamente dalle scarpe che indossiamo. Per questo motivo vanno tenute pulite e in buone condizioni. Le scarpe usurate simboleggiano l’usura del tuo percorso.

Non trattenere oggetti e abiti a persone defunte

Si tratta purtroppo di un tema delicato, ma va fatto presente. I ricordi di chi non è più presente in questo piano fisico dovrebbero rimanere solo nel cuore e nella mente. Se quella persona è volata altrove, è meglio lasciarla andare, con il tempo e con amore. Allo stesso modo, vanno lasciate andare le sue cose.

Eliminare il disordine dalla casa per attirare soldi

La casa è il nostro tempio, ed è il luogo dove custodiamo gli oggetti per cui abbiamo speso del denaro, a cui attribuiamo un valore affettivo ed economico. Prendersi cura di quella casa e di quegli oggetti, significa avere rispetto del denaro e vibrare in assonanza con esso.

Lettura consigliata

Soldi, amore, fortuna: la strategia di Tesla per ottenere tutto ciò che desideri