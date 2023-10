Mai negli oltre ultimi 40 anni di storia analizzati il cambio euro dollaro aveva registrato 11 sedute consecutive al ribasso. Non sorprende, quindi, che dopo un anno l’euro registra il peggiore trimestre contro il dollaro.

Il biglietto verde ha recuperato la maggior parte delle perdite precedenti nei confronti di un paniere di valute per essere solo leggermente in territorio negativo al termine della giornata di venerdì, a seguito dei dati che hanno mostrato che la spesa dei consumatori statunitensi è aumentata ad agosto, ma l’inflazione sottostante è diminuita, con l’aumento su base annua dei prezzi al netto di cibo ed energia che è rallentato a meno del 4,0%.

Dopo un anno l’euro registra il peggiore trimestre contro il dollaro: le indicazioni dell’analisi grafica

Il 29 settembre la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,0573, in rialzo dello 0,10% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso in ribasso dello 0,71% rispetto a quella precedente.

Time frame giornaliero

Nelle settimane scorse dopo molti tentativi falliti, le quotazioni sono riuscite a rompere il supporto in area 1,0819 e a confermare il segnale ribassista. Ci potrebbero, quindi, essere tutte le condizioni per una continuazione ribassista verso il successivo punto di inversione in area 1,0362. La mancata tenuta di questo livello, poi, potrebbe favorire un ulteriore allungo verso la parità. Su questo livello, poi, la probabilità che si possa invertire al rialzo è molto elevata.

Al momento va notato che il supporto intermedio in area 1,0537 sta tenendo e potrebbe favorire una ripresa dell’euro. Un segnale in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 1,0733. In questo caso, infatti, potrebbe rafforzarsi lo scenario rialzista indicato in figura dalla linea tratteggiata.

Time frame settimanale

Anche a livello settimanale le quotazioni hanno dato un brutto segnale ribassista. La chiusura settimanale sotto il supporto in area 1,0815, infatti, è stata confermata per la quinta settimana consecutiva e potrebbe favorire un’accelerazione verso la parità euro dollaro.

In caso di immediato recupero di area 1,0815, poi, si potrebbe ipotizzare una ripartenza al rialzo. Una conferma di questo scenario potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 1,11.

