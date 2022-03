Secondo l’oroscopo ogni segno zodiacale non può fare a meno di leggere il suo libro amuleto

Ogni segno dello zodiaco è caratterizzato da qualità e difetti ben specifici. Spesso influenzano anche le nostre attitudini e le nostre passioni, come anche i nostri gusti. Ecco perché ogni segno ha un libro che gli è più affine, che lo aiuterà a raggiungere i suoi obiettivi o semplicemente a sentirsi meglio.

Ariete, Toro e Gemelli

Il primo segno dello zodiaco è caratterizzato da una grande forza d’animo e dovrebbe trovare un libro tutto incentrato sul carattere dei personaggi. Una storia di crescita e di rivalsa sarebbe l’ideale per l’Ariete, come quella liricamente dipinta in “I leoni di Sicilia”.

Anche il Toro è un segno determinato, ma con una vena forse un po’ disfattista, nonostante la sua grande empatia e sensibilità. Ecco perché un fumetto impegnato e per adulti come quelli di Zerocalcare potrebbe essere proprio l’ideale. Un punto da cui partire è “La profezia dell’armadillo”.

I Gemelli quest’anno attraverseranno momenti difficili che li porteranno a riflettere su loro stessi e i loro obiettivi. Ecco perché potrebbero vedere rispecchiate alcune delle loro difficoltà in “Persone Normali”, un libro che ha raggiunto un’enorme popolarità.

Il Cancro tende spesso a tenersi tutto dentro, i sentimenti buoni e quelli brutti. Ecco perché ha bisogno di momenti di sfogo, in cui sentirsi capito ed apprezzato. Forse, una lettura interessante come “L’educazione” potrebbe essere la giusta medicina, perché segue la storia di chi ha affrontato grandi difficoltà e ce l’ha fatta.

Per il Leone c’è bisogno di distendersi un po’ e trovare svago dalla sua vita sempre nella corsia di sorpasso. Forse Sophie Kinsella può venirci in aiuto con uno dei suoi ultimi libri, “Amo la mia vita”. Altrimenti, potrebbe trovare ispirazione in una biografia come quella di Michelle Obama o Will Smith.

Quello della Vergine è un segno complesso e dai gusti raffinati, che ha bisogno di sentirsi stimolato intellettualmente. Leggere “…che Dio perdona tutti” di Pif potrebbe essere per lui una grande sorpresa, perché con toni semplici affronta l’ipocrisia del nostro buonismo in contrapposizione alla vera bontà.

La Bilancia è sempre alla ricerca di stabilità e costanza, come l’autore Murakami, che nel suo libro “L’arte di correre” parla di come una semplice abitudine abbia influenzato la sua routine, la sua vita e la sua creatività.

Scorpione, Acquario e Pesci

Per lo Scorpione serve invece un libro che lo tenga sulle spine e solletichi il suo spirito di osservazione, proprio come il thriller “L’ombra del vento” di Zafón.

Il Sagittario potrà tornare bambino con “Un’estate con la strega dell’Ovest”. Tutto grazie alla giovane protagonista e alla nonna un po’ maga e un po’ filosofa che porta ad apprezzare ogni gesto quotidiano fatto con intenzione.

“Autostop con Buddha” è il giusto compagno di viaggio per un segno risoluto come il Capricorno. Ogni singolo passo alla scoperta di una terra lontana ci convincerà sempre di più che ogni problema può essere risolto.

L’Acquario invece non può rinunciare a “Vita di Pi”, una storia intrisa di realismo magico che ispirerà lo spirito creativo e girovago di questo segno d’aria.

I Pesci invece hanno bisogno di romanticismo e verranno completamente travolti da un libro bollente che ha scalato le classifiche degli ultimi anni, “La canzone d’Achille”.

Secondo l’oroscopo ogni segno zodiacale ha un libro destinato a essere la sua anima gemella, non resta che sperare che si incontrino presto.