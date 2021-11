Chi progetta di avere un bambino nell’anno venturo potrebbe essere curioso di sapere quale sarà la sua personalità. Secondo l’astrologia, il segno zodiacale sotto cui si è nati influenzerebbe il proprio carattere.

La tradizione occidentale assegna il segno zodiacale in base al mese di nascita e l’ascendente in base all’ora e al luogo. L’oroscopo cinese invece funziona in modo diverso. Si basa sul calendario lunare e sull’anno lunare di nascita per determinare a quale segno zodiacale appartiene ogni persona. Per ulteriori informazioni in proposito, si consiglia di consultare “Come calcolare il proprio segno zodiacale cinese”.

I bambini nati nel corso del 2021 lunare e cioè dal 12 febbraio 2021 al 31 gennaio 2022, avranno queste caratteristiche. Coloro che nasceranno nel 2022 lunare (dal 1 febbraio 2022 al 22 gennaio 2023) apparterranno invece ad un altro segno e quindi avranno una personalità diversa.

Il prossimo sarà l’anno della Tigre d’Acqua e tutti quanti coloro che nasceranno apparterranno a questo segno. Non solo coraggiosi e ostinati, ma ecco come saranno i bambini che nasceranno nel 2022 secondo l’oroscopo cinese.

Le caratteristiche dei nati sotto il segno della Tigre

In Cina la Tigre è considerata il Re degli animali. Sicuramente uno dei segni zodiacali migliori sotto cui nascere assieme al Drago, grande protagonista della mitologia sinica. I nati sotto questo segno sono dei grandi leader, noti per il loro coraggio e la loro ostinazione e competitività. Sono personalità indomite, che non si fidano del giudizio altrui e non amano stare gli ordini di terze persone. Tendono ad essere attratti dalle sfide in sé per sé, senza essere necessariamente motivati dal denaro o dal potere.

Non solo coraggiosi e ostinati, ma ecco come saranno i bambini che nasceranno nel 2022 secondo l’oroscopo cinese

Quelle che abbiamo appena visto sono le caratteristiche che distinguono tutte quante le Tigri dagli altri segni zodiacali. I bambini che nasceranno nell’anno venturo apparterranno inoltre all’elemento dell’Acqua. Le Tigri di questa tipologia si distinguono dalle altre per la mente acuta e la forte propensione al pensiero logico.

Sono personalità molto calme rispetto alla media di questo segno, si arrabbiano poco e non molto spesso e mantengono la lucidità anche in situazioni in cui molti altri la perderebbero facilmente. La loro intuizione sottile e la capacità di comunicare e di connettersi con il prossimo li rendono molto propense a carriere di successo nel mondo del giornalismo o nelle pubbliche relazioni. Sicuramente non sarebbero adatti a lavori in ufficio, siccome non amano la sedentarietà e tendono ad essere, come tutte le Tigri, persone molto energiche e attive.

