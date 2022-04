La maggior parte degli oroscopi diffusi in tutto il Pianeta è collegata da un unico “fil rouge”, ossia lo studio degli astri. Attraverso questa pratica, l’essere umano è da sempre alla costante ricerca del senso della vita e della propria esistenza. Questo aspetto è evidente se prendiamo in considerazione qualsiasi oroscopo, da quello maya a quello indù, o quello occidentale. Un altro oroscopo molto antico e particolare, che si discosta leggermente dai precedenti, è quello celtico. A differenza di quelli appena citati, infatti, esso non si basa sulla posizione dei pianeti, o sugli animali guida, bensì sugli alberi.

Il ciclo di vita degli alberi (nascita, morte, rinascita) era, per gli antichi celti, la dimostrazione più evidente del funzionamento della natura. Per questo motivo, essi avevano assegnato un albero per ogni parte dell’anno, o anche singolo giorno. Chi nasceva sotto un determinato albero era così predisposto a sviluppare alcuni tratti di personalità, piuttosto che altri. Nelle prossime righe, scopriremo quali saranno, secondo questo particolare oroscopo, gli alberi più fortunati di questa primavera.

Nuova stagione, nuovi obiettivi

La primavera appena cominciata riserverà numerose sorprese per i nati sotto l’albero di Abete. Si prospettano, infatti, delle settimane davvero entusiasmanti per chi è nato dal 2 all’11 gennaio e dal 5 al 14 luglio. Dopo un periodo decisamente negativo, finalmente, con l’arrivo della bella stagione, tutto andrà per il verso giusto, soprattutto sul lavoro. Sarà importante, su questo fronte, porsi degli obiettivi e raggiungerli con determinazione. Il datore di lavoro sicuramente apprezzerà e sarà disposto ad offrire mansioni di maggior rilievo. Occhio però alla salute, perché l’eccessivo stress e la stanchezza potrebbero creare un po’ di nervosismo e irritabilità.

Secondo l’oroscopo celtico saranno questi i segni che brilleranno in primavera grazie all’aiuto di Madre Natura

Anche per chi è nato il 21 marzo, sotto l’ombra dei rami di Quercia, questa primavera sarà veramente esaltante. Secondo l’oroscopo celtico saranno, infatti, già i primi giorni del mese di aprile ad iniziare alla grande, grazie a Madre Natura, che fornirà protezione e sostegno. Questo periodo sarà ottimo soprattutto per chi è in fase di ricerca, sia per il lavoro che per l’anima gemella. Da qui, fino all’inizio dell’estate, bisognerà quindi essere pronti a non lasciarsi sfuggire nessuna occasione.

Infine, la fortuna assisterà anche i nati sotto l’albero di Cedro (dal 9 al 18 febbraio e dal 14 al 23 agosto). Per questi ultimi si prevedono grandi novità in ogni aspetto della vita, soprattutto quello finanziario e sentimentale. Infatti, anche se in base alle vicende degli ultimi mesi tutto sembrava ormai perduto, la primavera segnerà finalmente un bel punto di svolta. Grazie all’acquisizione di nuovi clienti, infatti, il carico di lavoro aumenterà, così come il conto in banca. Ciò si ripercuoterà in maniera positiva sugli affetti, sul rapporto di coppia e sulla famiglia. Ogni tanto, però, sarà necessario anche porsi dei limiti e pensare alla propria vita privata, per non rischiare di riaprire vecchie discussioni.

Approfondimento

Aprile partirà a razzo non solo per l’Ariete, ma anche per questi 2 segni zodiacali che saranno travolti dalla fortuna