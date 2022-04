È impossibile immaginare un’abitazione priva di tende. Parliamo di quei magnifici complementi di arredo che abbelliscono e hanno la capacità di cambiare lo stile di una stanza. La loro funzione principale è quella di proteggerci dagli sguardi indiscreti dei vicini e filtrare la luce del sole. Devono essere scelte con cura e abbinate all’arredamento della casa. Che siano classiche o moderne, di cotone, lino o seta, rendono speciali le nostre stanze e decorano le finestre.

Ecco come lavare le tende in lino a mano e in lavatrice senza rovinarle e come asciugarle per evitare le pieghe

Le tende in lino, ad esempio, sono semplici, eleganti e morbidissime da toccare. Ma per farle durare a lungo e in ottimo stato, è fondamentale una loro buona manutenzione e una corretta pulizia. Di solito le tende si lavano durante il periodo del cambio di stagione. Questo tipo di tessuto è delicato, quindi prestiamo molta attenzione durante la fase del lavaggio. Prima di procedere, è necessario controllare sempre l’etichetta e seguire alla lettera le indicazioni fornite.

Se vogliamo lavare le tende in lino a mano, non dobbiamo fare altro che riempire la vasca da bagno di acqua fredda e lasciarle in ammollo per qualche ora. Trascorso questo tempo, svuotiamo la vasca e riempiamola nuovamente con dell’acqua tiepida. Aggiungiamo un detersivo neutro e facciamo poi attenzione durante la frizione del tessuto.

Lavaggio in lavatrice

Se invece vogliamo lavare le tende in lavatrice, facciamo attenzione alla varietà del tessuto. Ad esempio, per il lino garzato e quello misto a lana dovremmo impostare il programma delicato, con la temperatura a 30 gradi e la centrifuga di 400 giri. Per il lino stropicciato, aumentiamo i giri a 800, ma sempre utilizzando un programma delicato. Mentre per le tende in tela di lino, potremmo impostare la temperatura a 40 gradi (sempre programma delicato). Anche in lavatrice, utilizziamo un detersivo neutro. Ma ricordiamo sempre di leggere l’etichetta.

Come evitare la stiratura

Le tende lavate in lavatrice e che hanno subito il processo di centrifuga, potrebbero essere appese direttamente alle finestre senza l’asciugatura esterna. Mentre quelle lavate a mano, devono necessariamente essere stese all’aria aperta per perdere l’eccesso di acqua. Stendiamole utilizzando i ferri più alti, in modo che cadano in maniera morbida. Non asciughiamo le tende al sole ma posizioniamole in una zona di ombra. Ecco come lavare le tende in lino, senza fatica e soprattutto senza rovinare il tessuto.

