La salute è ciò che più sta a cuore a ciascuno di noi.

Stiamo attenti a ciò che mangiamo, allo stile di vita, al movimento e cerchiamo di curarci il più possibile, specialmente con l’alimentazione. Ecco perché ci teniamo sempre informati sui cibi alleati del benessere e proviamo a tenere lontani quelli considerati nocivi.

In ogni caso e in ogni modo, ognuno tiene molto alla propria salute fisica.

Se tutto ciò è assolutamente corretto, d’altra parte spesso dimentichiamo qualcosa. Dimentichiamo che il benessere non riguarda solo il corpo, ma anche la mente. D’altra parte, non dovremmo neppure sottovalutare lo stretto legame tra i due, perché l’uno influenza sempre l’altro. Ecco, ad esempio, perché si dice che lo stomaco sia il nostro secondo cervello.

A tal proposito, alcuni studiosi ed esperti di psicologia positiva hanno effettuato uno studio interessantissimo. Vediamo di cosa si tratta.

Secondo gli esperti se abbiamo queste quattro caratteristiche siamo persone psicologicamente ed emotivamente stabili

La ricerca, chiamata “The healthy personality from a basic trait perspective” è stata pubblicata sul sito dell’American Psychological Association. I ricercatori hanno rilevato che le persone positive e con un elevato benessere psicologico presentano quattro specifici tratti di personalità.

Innanzitutto, si tratta di persone molto aperte ai sentimenti. Ciò significa che si lasciano trasportare dalle emozioni e risultano empatiche e sensibili.

In secondo luogo, hanno una grande propensione alle emozioni positive, per tali intendendosi un’ampia categoria. Ne fanno parte la gratitudine, la gioia, la riconoscenza, l’ammirazione e l’apprezzamento verso cose e persone.

Il terzo tratto ha a che fare con la sincerità. Qualità ormai alquanto rara, dipende dal proprio modo di essere e dall’esperienza vissuta. In realtà, bisogna anche precisare che non dire sempre la verità non significa necessariamente essere delle brutte persone. Tutti mentiamo e spesso lo facciamo per paura di ferire o di vederci giudicati.

Dall’essere al non essere

Abbiamo visto finora tre caratteristiche positive e cioè cosa hanno le persone psicologicamente stabili. Vediamo adesso cosa invece non devono avere e qui ci riferiamo ad ansia, rabbia e impulsività. Attenzione anche in questo caso a non generalizzare e prendere tutto per oro colato. Infatti, come è normale essere felici, lo è anche essere talvolta tristi e arrabbiati. Come sottolineato in un precedente articolo sulla positività tossica, l’irascibilità non è sempre un segno di personalità pessimista e negativa.

Secondo gli esperti se abbiamo queste quattro caratteristiche siamo persone psicologicamente ed emotivamente stabili, amanti della vita, solari e socievoli. Tuttavia, cerchiamo di non fare di tutta l’erba un fascio, perché ogni tanto anche urlare potrebbe risultare liberatorio.