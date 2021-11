L’inflazione non dà tregua. Anche oggi, infatti, i risultati pubblicati dsll’ISTAT lasciano poco spazio alle interpretazioni. In Italia, ad esempio, l’indice dei prezzi al consumo ad ottobre ha registrato un +3% su base annua. Anche in questo caso a guidare l’impennata sono stati i titoli energetici.

Un colpo le cui conseguenze si fanno sentire anche sui costi di produzione, anche agricola. Il che, in ultima analisi, significa a sua volta un aumento dei prezzi finali sui prodotti di consumo quotidiano. Ma monitorare l’andamento degli energetici significa anche dover tener conto di un panorama molto più ampio. Infatti pochi settori come quello di gas, petrolio e affini, sono soggetti alla variabile geopolitica. Di oggi la notizia secondo cui l’Agenzia federale tedesca delle reti potrebbe sospendere l’iter di approvazione del gasdotto Nord Stream 2 per il trasporto del gas dalla Russia alla Germania. Si tratta di una variabile, quest’ultima, che ha creato sul mercato un improvviso rialzo delle quotazioni.

Come avere rendite interessanti e riuscire a salvare il capitale dall’inflazione

Partendo da questi fattori, per quanto ci si sforzi, sembra difficile pensare che nel giro di poco tempo l’allarme possa rientrare. Sulla stessa linea d’onda anche le parole di Christine Lagarde, numero uno della BCE, in una dichiarazione alla Commissione per gli Affari economici del Parlamento europeo. Per la Lagarde, infatti, le prospettive a breve termine saranno condizionate da fattori come la carenza delle materie prime. Ovvero elementi per risolvere i quali sarà necessario più tempo del previsto. Sempre secondo le sue dichiarazioni, infine, non sembra che nel medio termine si possa prevedere un aumento dei tassi di interesse. In altre parole il sostegno all’economia anche nel prossimo anno dovrebbe essere assicurato.

Anche per questo motivo chi vuole proteggere i propri risparmi deve riuscire ad attuare una strategia che gli permetta di capire come avere rendite interessanti e riuscire a salvare il capitale dall’inflazione. Gli analisti, in questo caso, suggeriscono di puntare su titoli forti, presenti in settori consolidati e tipicamente difensivi. Inoltre dovrebbero offrire dividendi sostenibili. Già la settimana scorsa, ad esempio, da Deutsche Bank si suggeriva un buy su Colgate-Palmolive (dividendo del 2,31%) e target fissato a 86 dollari. Parallelamente da Jefferies consigliavano Kimberly-Clark (dividendo al 3,40%) con target fissato a 146 dollari.