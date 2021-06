Ecco il secondo di carne facile da preparare che delizierà tutti

A tavola è sempre difficile riuscire a preparare dei piatti che riescano a soddisfare il palato di tutti. Chi cucina cerca sempre di mettere d’accordo i gusti dei propri invitati ma sappiamo bene che ognuno di noi ha i propri piatti preferiti.

Alcuni di noi amano particolarmente la carne e non riescono proprio a farne a meno. Della carne esiste un taglio che in pochi conoscono, ci stiamo riferendo allo scamone. Questa è una parte della carne molto tenera e gustosa, che può essere utilizzata per preparare un secondo piatto unico e delizioso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco il secondo di carne semplice da preparare che delizierà tutti

Il secondo di carne è amato da molti e spesso viene servito per deliziare coloro che ne vanno pazzi. Lo scamone in particolare è una carne molto versatile in cucina che ci permette di preparare vari piatti.

Per preparare questo secondo di carne che delizierà tutti abbiamo bisogno di:

350 gr di manzo scamone;

150 gr di caciotta;

150 gr di prosciutto cotto;

1 scalogno;

1 cespo di lattuga;

vino bianco q.b. ;

salvia a foglie q.b. ;

olio extra vergine d’oliva q.b. ;

sale grosso e sale fino q.b. ;

pepe q.b.

Preparazione

Per preparare il secondo di carne che delizierà tutti iniziamo con battere le fettine di scamone così da ottenere delle fettine più basse e tenere. Successivamente farciamo con prosciutto, un pezzo di caciotta e una foglia di salvia. Secondo il nostro gusto aggiungiamo anche il sale e il pepe. Arrotoliamo a involtino e infine chiudiamo con uno stuzzicadenti.

Prendiamo adesso la lattuga e lasciamola sbollentare per qualche istante in acqua non troppo salata. In un frullatore mettiamo la lattuga, l’olio e pepe e frulliamo il tutto fino ad ottenere una crema omogenea.

L’ultimo passaggio consiste nel rosolare gli involtini in una padella con l’olio e lo tagliamo a pezzi grossolani scalogno. Aggiungiamo poi un po’ di salvia e sfumate con il vino bianco. La fiamma dev’essere bassa utilizziamo un coperchio per coprire i nostri involtini e lasciamoli cuocere per circa 10 minuti. Ricordiamo di girarli di tanto in tanto.

Una volta pronti serviamoli sulla crema di lattuga precedentemente preparata.

Ecco il secondo di carne facile da preparare che delizierà tutti