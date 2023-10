Secondo gli analisti queste azioni sono fortemente sottovalutate: occasione di acquisto in arrivo?

Dopo la strepitosa performance di circa il +700% registrata tra l’aprile del 2018 e il novembre del 2019, le azioni Eurotech hanno iniziato una discesa pluriennale che ha portata a una perdita di valore superiore al 70%. Eppure secondo gli analisti queste azioni sono fortemente sottovalutate. Se a questo si aggiungono le indicazioni che arrivano dall’analisi grafica, un’ottima occasione di acquisto potrebbe essere dietro l’angolo.

Le raccomandazioni degli analisti

Lo stato delle raccomandazioni sul titolo è riassunto nel grafico seguente dove sono riportati i target a un anno a partire da quello più pessimista a quello più ottimista. Per i 2 analisti consultati che offrono previsioni di prezzo, il prezzo obiettivo medio esprima una sottovalutazione di circa il 60%. Anche nello scenario più pessimistico le quotazioni di ENEL risultano essere sottovalutate di circa il 35%. Da questo punto di vista, quindi, le azioni Eurotech rappresentano un ottimo investimento per il lungo periodo.

La sottovalutazione di Eurotech è evidente anche dall’analisi dal valore contabile per azione. Questa misura rappresenta il valore monetario rimanente per gli azionisti dopo la vendita di tutte le attività e il pagamento di tutti i debiti. Se il valore contabile per azione di una società è superiore al prezzo di mercato delle sue azioni, allora il titolo può essere considerato sottovalutato.

Nel caso specifico di Eurotech il valore contabile è pari a 2,82 € ed è superiore alle attuali quotazioni.

Secondo gli analisti queste azioni sono fortemente sottovalutate: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Eurotech (MIL:ETH) hanno chiuso la seduta del 4 ottobre a quota 2,245 €, in ribasso dell’1,03% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista e tutti gli indicatori sono impostati al ribasso. Il momento della svolta, però, potrebbe essere molto vicino. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono vicine al livello di inversione in area 2,2 € dove la probabilità che si possa partire al rialzo è molto elevata. Per le prossime sedute, quindi, monitorare con molta attenzione questo livello per capire le prossime mosse del titolo.

