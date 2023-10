Terminata la bella stagione, in tanti riprendono in mano i progetti di lungo respiro come quello legato all’abitazione. L’autunno è sicuramente un periodo più adatto per dedicarsi full time alla sua ricerca, ma lo è meno per quel che riguarda i prezzi. Quando in molti cercano i prezzi sono per forza tirati. Infatti ecco quanto costa 1 mq di casa in vendita o in affitto da Nord a Sud in base agli ultimi dati disponibili.

Noi vedremo i dati medi a livello di singole Regioni. Poi il prezzo effettivo e definitivo del singolo appartamento dipenderà dal diverso combinarsi di più parametri. Tipo l’ubicazione (centro o periferia? città o provincia? etc), lo stato dell’immobile, la superficie complessiva, e così via.

I prezzi medi degli immobili in vendita lungo lo Stivale

Sfrutteremo i dati del portale Immobiliare.it attinenti al mese di agosto, al momento l’ultimo mese disponibile. In particolare, il dato medio nazionale di agosto per gli immobili residenziali in vendita è risultato a 1.971 €/mq, in salita del 2,23% sul mese di settembre 2022. Allargando l’orizzonte agli ultimi 2 anni, il prezzo medio massimo e minimo si sono avuti a giugno 2023 (1.980 €/mq) e dicembre 2021 (1.908 €/mq)

Partiamo dai prezzi medi delle case in vendita delle Regioni del Nord, poi vedremo quelli del Centro e infine il Sud e le Isole.

A Settentrione si trova il maggior numero di Regioni con i valori più elevati rispetto al dato medio nazionale. In Valle d’Aosta essi sono pari a 2.716 €/mq, in Piemonte 1.317 €/mq e in Liguria 2.562 €/mq. In Lombardia i prezzi medi degli immobili in vendita si attestano a 2.273 €/mq. Infine in Veneto, Trentino A.A. e Friuli V. G. essi risultano pari a, nell’ordine, 1.845 €/mq, 3.158 €/mq e 1.539 €/mq.

Passiamo al Centro Italia, dove i valori più alti si trovano in Toscana (2.503 €/mq), Lazio (2.426 €/mq) ed Emilia R. (1.920 €/mq). Più bassi, invece, nelle Marche (1.540 €/mq), in Abruzzo (1.302 €/mq) e Umbria (1.119 €/mq).

Al Sud solo in Sardegna i valori medi chiesti (2.319 €/mq) superano il dato nazionale. Invece in Sicilia (1.130 €/mq) e nel resto del Meridione ci si muove sempre sotto i 2mila euro al mq. Nel dettaglio, si attestano a 1.854 €/mq in Campania, 1.356 €/mq in Basilicata, 1.335 €/mq in Puglia, 1.008 €/mq in Molise e 931 €/mq in Calabria.

Grosso modo le stesse dinamiche le ritroviamo sul fronte degli affitti medi al mq per gli immobili residenziali. Partiamo dal dato medio nazionale, che ad agosto si è attestato a 12,77 euro al mese/mq, +5,36% su settembre 2022. Si tratta del valore più alto degli ultimi 2 anni, mentre quello più basso nello stesso arco temporale lo si è avuto a dicembre 2021, a 11,31 €/mq.

Ripercorriamo lo Stivale partendo stavolta dal Sud e Isole fino al Nord. Ad agosto i prezzi medi chiesti per le case in affitto sono stati di 8,88 €/mq in Calabria, 9,60 €/mq in Campania, 8,76 €/mq in Puglia, 7,38 in Basilicata e 8,82 €/mq in Molise. In Sicilia e Sardegna i valori si sono attestati a, rispettivamente, 8,05 e 14,15 €/mq.

Passiamo al Centro, dove spiccano su tutti i valori medi di Lazio (14,13 €/mq), Toscana (14,62 €/mq) ed Emilia R. (13,09 €/mq). Poi si scende sotto i 10 €/mq nelle altre Regioni: 8,54 €/mq in Abruzzo, 7,20 €/mq in Umbria e 9,88 €/mq nelle Marche.

Valori medi quasi sempre a ridosso o sopra la media nazionale, infine, per le Regioni settentrionali. Nel dettaglio si attestano a 17,71 €/mq in Valle d’Aosta, 12,35 €/mq in Trentino A. A. e 16,56 €/mq in Lombardia. Seguono la Liguria a 10,98 €/mq, il Friuli V. G. a 9,35 €/mq e il Piemonte a 8,75 €/mq.

