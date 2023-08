Manicure da favola spendendo meno di 5 euro con 7 straordinari smalti perfetti per avere unghie impeccabili senza lampada

Vuoi delle unghie perfette effetto gel senza usare lampada UV, come dall’estetista? Prova questi smalti economici per un risultato professionale in pochi minuti.

Per completare il proprio look non può mancare uno smalto brillante, effetto vetro, che si abbini perfettamente con l’abbigliamento scelto. Sono questi piccoli dettagli che conferiscono maggiore personalità al nostro stile, rendendoci uniche e bellissime. Ma prima di stendere un buon prodotto sulle unghie, bisogna curare a dovere le mani, eliminando cuticole e pellicine.

La manicure comprende anche maschere di bellezza per ammorbidire la pelle e limare le unghie, anche se sono corte. Oltre a creme idratanti potremmo usare degli oli specifici, per esempio quello alle mandorle, d’oliva o di jojoba. Poi dovremo preparare le unghie, mettendo una base protettiva per lo smalto che useremo. Effettuare una manicure dall’estetista con uno smalto gel potrebbe costarci dai 30 euro in su, a seconda dei prodotti, cifra che non sempre possiamo spendere. Non tutti sanno, però, che potremmo avere unghie impeccabili con un solo prodotto, da applicare comodamente a casa.

Lunga durata ed effetto vetro: ecco come fare una manicure da favola spendendo meno di 5 euro

Se acquistiamo uno smalto gel, per farlo asciugarlo alla perfezione, dovremmo poi avere una lampada apposita per terminare ad arte la manicure. Eppure, per ottenere l’effetto gel, potremmo evitare di spendere soldi per la lampada ed ottenere un risultato strepitoso, come dall’estetista. In commercio esistono tantissimi prodotti, ma non sempre sappiamo bene quale scegliere, soprattutto tra quelli più economici. Perché non provare lo smalto Deborah “gel effect” che conferisce una brillantezza sorprendente, copre perfettamente le unghie e si stende facilmente.

Non avremo bisogno della lampada e otterremo un risultato identico al costo di 4,90 euro circa, o anche meno, scegliendo tra tantissime nuance. Molto performante ad un prezzo incredibile, circa 4 euro, il “super gel” step 1 della Rimmel, solitamente abbinato con un top coat che prolunga la durata. Avremo una manicure da favola spendendo meno di 5 euro con lo smalto lasting color gel della Pupa che dona un effetto vetro, senza lampada UV.

Effetto gel a soli 4 euro

Il Lasting gel effect dell’Asta costa addirittura meno di 4 euro e si stende facilmente grazie al maxi pennello quadrato, per un risultato professionale. È privo di sostanze aggressive e sono disponibili molti colori, anche il top coat. Per ottenere una finitura lucida e brillante proviamo la linea di smalti gel Essence, in comode confezione da 8 ml, perfette da portare in viaggio. È un prodotto vegano e si asciuga rapidamente, bastano 2 applicazioni ed è proposto ad un prezzo sorprendente, circa 2 euro.

(n.d.r. Proiezionidiborsa si limita a riportare gratuitamente delle informazioni. Nè la società e nè l’autore dell’articolo hanno alcun rapporto/interesse diretto o indiretto con le aziende indicate)