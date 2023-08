Da dove arriva l’enorme patrimonio della Principessa Charlene di Monaco e quanto guadagna con il suo ruolo istituzionale

Ex nuotatrice, moglie di Alberto di Monaco da cui ha avuto 2 gemelli, Charlene è una delle Principesse più misteriose del vecchio continente. Ogni volta che sparisce i giornali parlano di crisi personale o matrimoniale, ma dopo qualche giorno lei è di nuovo lì nella sua posizione istituzionale. Che comunque le fa guadagnare numerosi privilegi.

È circolata voce che dopo l’ennesima crisi personale, Alberto di Monaco le abbia offerto 12 milioni all’anno per continuare a presenziare a tutte le cene e le manifestazioni del Principato. Le malelingue continuano a dire che lei avrebbe sposato il Principe solo per denaro, ma questa è un’affermazione falsa. Charlene di Monaco era già ricca prima del matrimonio e il suo conto in banca è da fare invidia a molte star dello spettacolo.

Il ruolo di Principessa le garantisce numerosi privilegi. Sicuramente le verrà garantito uno stipendio per le mansioni pubbliche che volge tutti i giorni nel Principato. Quando si allontana è per motivi legati al suo lavoro filantropico, come avvenuto nel 2020 con il viaggio in Sudafrica. E subito tutti a parlare di una separazione e di un allontanamento di Charlene da palazzo. Ma lei è una mamma attenta e devota che assicura tranquillità ai suoi bambini. Nessuna divisione, solo tanti impegni spesso difficili da conciliare.

Ha guadagnato senza aver mai lavorato realmente

Da dove arriva l’enorme patrimonio della Principessa? Lei è una ex nuotatrice che ha vinto tante gare e manifestazioni importanti. Non ha mai svolto nessuna professione prima del matrimonio, solo gare e tanto allenamento. Non ha neanche titoli di studio specialistici ma nel suo lavoro a Monaco e in ambito filantropico è abile e preparata. Come si dice di solito, non è il pezzo di carta che fa la differenza.

Il suo conto in banca personale, il denaro guadagnato da sola senza aiuto del marito, corrisponderebbe a circa 130 milioni di euro. Questo significa che potrebbe permettersi un certo tenore di vita anche da sola, che i suoi figli non finirebbero sul lastrico se non ci fosse il portafoglio di Alberto a pagare le spese. Le passioni della principessa non sarebbero soddisfatte con altrettanta costanza ma comunque il capitale la terrebbe e la tiene tutt’ora al sicuro da brutte sorprese.

Da dove arriva l’enorme patrimonio della principessa più elegante d’Europa

Charlene non ama riciclare i vestiti come fanno altre teste coronate. I vestiti di rappresentanza Louis Vuitton sono sempre nuovi e mai utilizzati per 2 volte. Parure e gioielli che Alberto le regala sono tra i più costosi in circolazione, molto più di quelli indossati dalle altre Principesse. Roc Angel, la casa sulle colline monegasche, è sempre a sua disposizione, il denaro che Alberto impiega per i gemelli è tanto. Alberto è conosciuto per la sua generosità, ma è anche il regnante più ricco d’Europa.

Il suo patrimonio ammonterebbe a circa 830 milioni di euro contando anche le proprietà di prestigio. La coppia vive serena a dispetto di quanto si vociferi nel Principato e si scriva sui giornali. Loro ci tengono a precisare che le notizie dei tabloid tendono a minare la solidità della famiglia ma con scarsi risultati. Le presenze insieme alle manifestazioni più importanti sono documentate e i look che sfoggia Charlene mettono in evidenza tutta la loro ricchezza. Gli abiti low cost e riciclati lei li lascia ad altre case reali.