Se vi siete da poco ripresi dal solito shock settimanale del lunedì mattina, allora cari Lettori di Pdb, oggi vedremo assieme invece il motivo per affrontare al meglio il martedì. Lo dice la parola stessa, questo giorno della settimana prende il nome dal dio della guerra dell’antica Roma. Marte non era solo il protettore di questa meravigliosa civiltà, ma anche il padre di Rea Silvia, mamma di Romolo e Remo. Grazie ai nostri Esperti della Redazione, risaliremo alle origini per comprendere come gestire il secondo giorno della settimana. Se vuoi agire per avere successo, devi farlo di martedì, come avrebbero fatto gli antichi romani, conquistatori per eccellenza!

Lunedì in difficoltà, martedì da leoni

Tradizionalmente l’inizio della settimana lavorativa non è mai un momento facile. Se infatti dedichiamo il lunedì alla ripresa delle attività dopo il week end, è il martedì a tutti gli effetti, il giorno che plasmerà l’andamento della settimana. Ovviamente i Romani avevano fatto dell’arte della guerra una fonte di vita, conquistando immensi territori. Grazie anche, secondo il loro credo, alla protezione del dio della guerra. E, proprio per questo, tutto ciò che era legato a Marte, giorni e mese dell’anno compresi, valeva la pena goderselo fino in fondo.

Preparatevi alla battaglia, ma anche al raccolto

Se vuoi agire per avere successo, devi farlo di martedì, come avrebbero fatto gli antichi romani, pronti a raccogliere immense soddisfazioni. Agire nel segno e sotto la benedizione di Marte, soprattutto all’inizio della sua storia, per i romani non voleva solo dire guerreggiare. Quando infatti erano ancora un popolo di pastori e allevatori, invocavano Marte per mandare la pioggia a bagnare i raccolti. E, ancora per ottenere fortuna e prosperità nella coltivazione dei campi. Se vogliamo quindi scaramanticamente puntare al successo, progettiamo il nostro lavoro di martedì.

Tutto ciò che richiama Marte

Quando poi divennero padroni di mezzo mondo conosciuto, accumulando successi e ricchezze, i romani divennero letteralmente fobici per tutto ciò che riguardava Marte. Ecco allora che il giorno di martedì e il mese di marzo presero il nome da questo Dio che non li abbandonò mai, nemmeno nelle più brucianti sconfitte della loro storia.

