Non ci sono solo i vivai a darci ampia scelta nell’ acquisto di piante e fiori. Da qualche anno, anche i supermercati, persino i più piccoli, ci propongono carrelli espositivi pieni di piantine aromatiche e salutari. Anche a 1 € o poco più. Rosmarino, salvia e prezzemolo sono le più gettonate, sia per il loro uso in cucina che per la semplicità nel curarle. Ma non sono le uniche creature verdi che dovremmo allevare in giardino o sulla terrazza. Vediamo infatti, assieme ai nostri Esperti di Pdb, quali sono le 2 piantine per la salute da non far mai mancare in casa.

La lavanda

Quando la vediamo così splendida e selvaggia, profumata e colorata nei campi o comunque in ampie zone verdi, pensiamo sempre che la lavanda non sia una pianta casalinga. Un errore da non fare, non solo perché non ha bisogno di grandi cure, ma anche per i suoi molteplici usi. Questa meravigliosa pianta è infatti riconosciuta in tutto il mondo sia per le sue virtù deodoranti, sia per la capacità di placare ed equilibrare il sistema nervoso. Gli sportivi ben la conoscono e la adoperano anche come lenitivo dei dolori e dei crampi muscolari. Ottima anche come antidolorifico e antinfiammatorio per i traumi e le botte. Molto apprezzata anche, una volta esiccata, per profumare cassetti e armadi di casa.

Il tarassaco

Se ci chiediamo quali sono le 2 piantine per la salute da non far mai mancare in casa, non disdegniamo il tarassaco. Solitamente inserita nelle tisane e nei decotti digestivi, questa piantina ha in effetti la grandissima virtù di placare i bollori intestinali. Adesso che arriva la stagione fredda e ricomincia il desiderio di bere qualcosa di rilassante a fine cena, niente di meglio del tarassaco. Date le sue capacità di fare stare meglio, agendo su metabolismo e digestione, il tarassaco in molti paesi è considerata anche una pianta porta fortuna!

Approfondimento

