La rasatura è un momento delicato per ogni uomo. Sia che si effettui a casa che si scelga di mettersi nelle mani sapienti del barbiere, è una procedura da effettuare nel migliore dei modi.

Se scegliere un buon rasoio è indispensabile, anche la scelta della schiuma da barba è molto importante. Oggi vedremo che se vogliamo una rasatura perfetta dobbiamo assolutamente usare questa alternativa alla schiuma da barba.

Come dal barbiere

Se vogliamo ottenere una rasatura perfetta dobbiamo mettere da parte lamette economiche e schiume da barba dozzinali. La rasatura è una questione seria e come tale va trattata.

Per iniziare la rasatura dobbiamo preparare la pelle e possiamo farlo usando un vecchio trucco.

Possiamo avvolgere un asciugamano di spugna imbevuto di acqua calda attorno alla faccia e al collo per allargare i pori e preparare la zona da radere. Poi dobbiamo avere una buona lama, affilata e duratura. Per ammorbidire i peli e rendere più scorrevole la lama possiamo usare una valida alternativa alla schiuma da barba, dai molti vantaggi.

Al posto della classica schiuma possiamo optare per il sapone da barba. In commercio troviamo varie marche, tute molto buone per la rasatura. Il sapone da barba si trova in una scatolina ed è solido. Va inumidito con la mano leggermente bagnata e poi spalmato sul viso con movimenti circolari.

Ora possiamo procedere alla rasatura vera e propria. Potremo vedere il risultato sorprendente, avremo una pelle morbida e idratata grazie a questo semplice cosmetico.

Se decideremo di usare il sapone da barba per la rasatura avremo molti vantaggi. Si tratta di un prodotto di qualità che non contiene alcol. Inoltre è un prodotto meno inquinante perché la confezione è molto facile da smaltire rispetto alla classica bomboletta spray della schiuma da barba.

