Il piano a induzione ci permette di cuocere i cibi senza utilizzare combustibili fossili per la cottura. Quest’idea di una cucina sostenibile è infatti alimentata dall’energia elettrica. Oltre alla modalità ciò che cambia è il suo aspetto: questa, infatti, si presenta come un piano in vetroceramica uniforme. Su questo piano poggiamo dunque direttamente le nostre pentole e padelle. Non avendo i classici fornelli si presenta più semplice da pulire rispetto ad un piano cottura tradizionale. Tuttavia, sebbene sia più semplice da pulire è anche estremamente delicato. Se vogliamo pulire il piano cottura ad induzione senza danneggiarlo dobbiamo seguire queste semplici regole: scopriamole insieme.

Macchie secche

Partiamo dal presupposto che il piano a induzione è molto delicato e quindi dobbiamo fare attenzione per pulirlo. Per questo tipo di macchie, è sufficiente utilizzare l’acqua. Quindi, usiamo un semplice panno morbido inumidito con acqua e lo passiamo sul piano. In questo modo, toglieremo la polvere ed eventuali macchie lasciate, ad esempio, da schizzi d’acqua di cottura. Dopo aver passato il panno umido, asciughiamo il piano con un tovagliolo o un altro panno asciutto.

Macchie di grasso

Le macchie di grasso e olio si rimuovono facilmente usando un po’ di detersivo per i piatti. Mettiamone una goccia su una spugna dal lato morbido e strofiniamo delicatamente la superficie. Risciacquiamo rimuovendo i residui di detersivo con un panno umido ed asciughiamo il piano con un panno morbido e asciutto. Per mantenere il piano pulito e ben sgrassato, usiamo una soluzione d’acqua e aceto almeno una volta alla settimana.

Macchie datate e difficili da rimuovere

Nel caso in cui ci trovassimo ad avere a che fare con macchie difficili da rimuovere, prepariamo una soluzione a base di aceto e bicarbonato. La applichiamo sulla macchia, la lasciamo agire per un paio di minuti e poi con un raschietto per il vetro la rimuoviamo delicatamente. Questo raschietto generalmente viene dato in dotazione al momento dell’acquisto del piano cottura ad induzione. Dobbiamo assolutamente evitare di usare oggetti abrasivi che potrebbero rovinare irrimediabilmente la superficie.

Consiglio

Se vogliamo pulire il piano cottura ad induzione senza danneggiarlo dobbiamo seguire queste semplici regole.

Nonostante ciò, se non vogliamo combattere contro il calcare ed avere il piano cottura sempre pulito in poche mosse, dobbiamo utilizzare l’acqua distillata. Questo tipo di acqua, infatti, è quasi del tutto priva di impurità, sali minerali e gas. Inoltre, dobbiamo ricordarci che se puliamo regolarmente il nostro piano cottura ad induzione, non dovremo avere a che fare con macchie ostinate. Quindi, la Redazione consiglia di rimuovere immediatamente eventuali residui di cibo dal piano per non farli diventare secchi e difficili da rimuovere. E infine, per preservare lo stato del piano cottura, evitiamo di trascinare pentole e padelle per spostarle sul piano.

Approfondimento

