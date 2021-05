L’emergenza da Covid 19 non si è ancora arrestata, ma sembra esserci finalmente qualche spiraglio di libertà e di ripresa. Nonostante la crisi abbia portato al licenziamento di tanti lavoratori ed alla chiusura di molte imprese, ad oggi le cose stanno migliorando. Le aziende hanno ricominciato ad assumere e anche la Pubblica Amministrazione ha avviato diverse procedure concorsuali. La necessità di accelerare i tempi di selezione ha portato ad importanti modifiche in campo professionale come quella di cui abbiamo parlato in questo articolo. D’altra parte, anche l’elevata età media dei lavoratori e i numerosi e recenti pensionamenti, hanno richiesto un urgente ricambio generazionale nel mondo del lavoro. Queste esigenze si inseriscono nelle misure previste dal Recovery Plan per garantire nuovi posti di lavoro per tantissimi giovani e meno giovani. Analizziamo la questione più nel dettaglio.

130 mila nuovi posti di lavoro nei prossimi mesi attraverso questa importantissima società italiana

Grazie allo sblocco dei cantieri, l’Amministratore Delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato ha annunciato l’avvio di un importante piano di assunzioni. Tale piano, difatti, porterà all’assunzione di circa 130 mila futuri lavoratori che non saranno direttamente impiegati dal Gruppo Ferrovie ma da ditte esterne. Si prevede che proprio nei prossimi mesi si garantirà lo sblocco di 7 cantieri per la realizzazione di opere da Nord a Sud dell’Italia. Tra le nuove realizzazioni, per così definirle, una risulta di estrema importanza, vediamo qual è.

Un’opera estremamente importante

Stiamo parlando della rete ferroviaria Napoli – Bari che potrà fornire da sola ben 20 mila nuovi posti di lavoro.

Si tratta di una grandissima opportunità per tutti coloro che attendono da mesi di intraprendere un’attività professionale, ma non solo. È un’ottima opportunità anche per coloro che stanno pensando di mettersi alla prova e cambiare il proprio lavoro. Insomma, qualunque sia la ragione, sappiamo per certo che da qui a breve si garantirà un’occupazione a migliaia di persone. Nello specifico, sono in arrivo 130 mila nuovi posti di lavoro nei prossimi mesi attraverso questa importantissima società italiana da distribuire tra diverse ditte esterne. Un’occasione da non lasciarsi scappare.