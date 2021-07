Spesso capita di rincasare dopo l’appuntamento dal parrucchiere e pensando di dover ricontrollare sul dizionario il significato di “spuntatina” invocare che i capelli ricrescano rapidamente.

Non è un segreto che spesso i parrucchieri si facciano prendere dal furore delle forbici come Johnny Depp in “Edward mani di forbice”.

Per far ricrescere i capelli serve tempo, però! L’American Academy of Dermatology (AAD) ha stimato che la crescita mensile sia di appena 1,5 cm.

Oltre che con la cosmesi per i capelli ci possiamo aiutare anche con la dieta.

Se vogliamo far crescere velocemente i capelli dobbiamo mangiare questi alimenti con biotina

La biotina è una vitamina del gruppo B. Va chiarito che vitamina H, coenzima R, e vitamina B8/B7 sono tutti sinonimi di biotina ed indicano la medesima sostanza!

Come sappiamo, le vitamine del gruppo B preparano energia da bruciare dal nostro organismo. La biotina aiuta il metabolismo dei grassi, dei carboidrati e degli amminoacidi che come risaputo sono i mattoni che costruiscono le proteine. E le proteine sono importanti perché costituiscono il follicolo da cui parte la “vita del capello”.

Quanta biotina occorre assumere giornalmente?

La Società Italiana di Nutrizione Umana raccomanda l’assunzione di 30 mg.

Dove si trova la biotina?

Buone quantità di biotina si trovano :

nella frutta secca con guscio come arachidi, mandorle e noci;

nel tuorlo d’uovo;

nei latticini;

nell’avocado;

nel salmone;

nelle sardine.

Minerali e vitamine

Ma per crescita dei capelli sono importanti anche i minerali e le vitamine.

Gli spinaci, ad esempio, oltre che di proteine, sono ricchi di sostanze antiossidanti come la vitamine A e C. Grazie a queste vitamine il cuoio capelluto viene nutrito dal sebo prodotto appunto da queste vitamine.

Anche i broccoli hanno un apporto si vitamina A, C e B e mantengono forte il fusto del capello.

Questi suggerimenti sono validi anche per far crescere nuovi capelli e per rafforzare unghie e ciglia.

Se vogliamo far crescere velocemente i capelli dobbiamo mangiare questi alimenti con biotina e imparare ad alimentarci in modo corretto.