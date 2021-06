Quando pensiamo alla Francia pensiamo soprattutto a Parigi. Oppure, pensiamo ai vini (focus di ProiezionidiBorsa qui), alla baguette e ai moltissimi formaggi. Napoleone diceva di poter mangiare un formaggio francese diverso ogni giorno dell’anno. Tuttavia, non pensiamo quasi mai al Sud della Francia, che in realtà meriterebbe tutt’altra fama.

La Provenza e il Rossiglione sono delle Regioni meravigliose che non possiamo non conoscere. Infatti, se vogliamo del meraviglioso vino dolce e un paesaggio mozzafiato dobbiamo visitare questa città francese.

Una cittadina di origini antichissime

Lunel è una cittadina di origini antichissime. La tradizione racconta che sono stati degli ebrei in fuga da Gerusalemme a fondarla, ma le evidenze archeologiche ci dicono tutt’altro.

Infatti, sembra proprio che nei pressi dell’attuale cittadina siano stati ritrovati degli accampamenti Romani e dei villaggi Celti, vecchi almeno di duemila anni. Il panorama, i sapori e i colori sono quelli della Francia del Sud: grano, uliveti, lavanda e vigne. Un paradiso, almeno per tutti coloro che amano il mondo mediterraneo.

Lunel quindi è una cittadina che presenta un aspetto romano e medievale. I platani fanno ombre alle assolatissime vie della città vecchia.

Le fontane in pietra rinfrescano i viaggiatori durante quei caldissimi e interminabili pomeriggi d’estate. Tuttavia, una delle specialità della zona è sicuramente il vino.

E non parliamo di un vino in generale, ma di un particolarissimo vino che viene prodotto solo qui. Il moscato di Lunel, un vero e proprio nettare divino. Comparato ai nostri moscati italiani è meno dolce, più sapido e meno zuccherino. Di conseguenza, impasta meno la bocca e risulta più beverino, più facile da gustare.

I francesi, a dispetto di ogni nostra abitudine, lo bevono anche durante gli aperitivi. Certo, per noi italiani può essere strano bere un vino dolce come aperitivo, ma basta provarlo una volta per cambiare idea per sempre.