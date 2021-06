Negli ultimi 5 anni le piattaforme di affitto per brevi periodi sono esplose sul mercato. Occasione inedita sia per i proprietari di case e stanze che possono fatturare, ma anche per i viaggiatori che possono viaggiare senza dover per forza pernottare in hotel.

Questo mercato è più dinamico che mai e vede sempre nuove proposte per catturare l’attenzione dei viaggiatori. Oggi vogliamo vedere dove è possibile passare un weekend romantico nella casetta sull’albero che sognavamo da bambini.

Le piattaforme di affitti brevi sono sempre all’erta per rinnovarsi e offrire esperienze nuove ed insolite. Se faremo una breve ricerca scopriremo che è possibile dormire nei posti più disparati, in una grotta, in una colombaia, in un trullo, in un loft, addirittura dentro un mulino a vento.

Oggi però vogliamo parlare delle casette sugli alberi, tendenza che conosce un vasto successo negli amanti della natura e delle vacanze insolite.

Sempre più di moda, le case sull’albero sono scelte da chi voglia trascorrere dei giorni in mezzo alla natura e lontano dai rumori della città.

Ecco dove è possibile passare un weekend romantico nella casetta sull’albero che sognavamo da bambini

Queste case sull’albero sono delle vere e proprie tiny house, dotate di ogni comfort, quasi sempre di un bagno e di una cucinina. Perfette per una nottata romantica possono essere anche scelte per soggiorni più lunghi.

Se andremo sulla più famosa piattaforma di affitti brevi sarà sufficiente digitare nella barra di ricerca “casa sull’albero” e usciranno tutti i risultati. Ci verranno proposte case ai quattro angoli del globo. Dalla Thailandia, all’Argentina, al Nord America, ma anche numerose opzioni nel nostro Paese da Nord a Sud.

Se siamo amanti della natura e abbiamo sempre sognato una casetta sull’albero quando eravamo bambini cosa aspettiamo a regalarci un soggiorno in questo nido d’amore in mezzo agli alberi?