Può succedere di ritrovarsi con un colore di capelli troppo scuro che non ci piace. Abbiamo sbagliato a scegliere il colore della tinta. Può capitare sia dal parrucchiere che per le tinte fai da te. E quindi ci ritroviamo con questa tonalità troppo intensa per la nostra carnagione. E ci tocca aspettare che la tinta scarichi da sola prima di ripetere la colorazione. Ma non è detto. Esistono dei metodi per accelerare questo processo. Vediamo insieme come rimediare ad una tinta troppo scura che non ci piace!

3 rimedi fai da te che pochi conoscono per schiarire una tinta troppo scura senza spendere soldi dal parrucchiere

È piuttosto fastidioso, soprattutto se abbiamo speso tanti soldi dal parrucchiere. Uscire dal salone con un colore che non ci piace per niente. Ma aspettare o spendere altri soldi per una decolorazione proprio non ci va. Per fortuna esistono dei metodi pratici che possono aiutarci. Dei prodotti, naturali e non, che schiariscono velocemente il colore.

Limone e balsamo

Questa maschera ha bisogno di 20 minuti per agire. Mescoliamo il succo di un limone con del balsamo. Dopo il nostro normale shampoo applichiamo la maschera. Avvolgiamo i capelli in un asciugamano o mettiamo una cuffia da doccia. Dopo risciacquiamo e mettiamo dell’olio nutriente sui capelli. L’acidità del limone andrà a schiarire i pigmenti nella tinta. Ci vuole qualche applicazione prima di vedere dei risultati.

Un altro metodo efficace è quello di usare lo shampoo antiforfora con il bicarbonato. Creiamo sempre una maschera dalla consistenza morbida. Lo applichiamo bene su tutta la chioma e lasciamo agire 30 minuti prima di risciacquare. Ma non esageriamo con lo shampoo antiforfora perché è molto aggressivo.

Il prodotto che fa scivolare via i pigmenti dal capello

Si può trovare nelle profumerie o negozi specializzati. Si chiama “color remover” ed è sicuramente la soluzione più efficace. L’effetto è quello più simile al decapaggio che si fa dal parrucchiere. Schiarisce il colore della tinta rimuovendo i pigmenti. In questo modo avremo almeno una tonalità più chiara.

Ecco 3 rimedi fai da te che pochi conoscono per schiarire una tinta troppo scura senza spendere soldi dal parrucchiere. In questo modo non dovremo aspettare settimane che il colore scarichi. Quando sarà il momento di rifare la tinta, attenzione a non macchiarci la pelle. Per evitare le macchie di tinta basta seguire questo metodo di cui abbiamo già parlato. Basta cliccare qui per leggere l’articolo!