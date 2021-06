Con l’arrivo dell’estate è bene che tutti cerchiamo gli ortaggi giusti da aggiungere alle nostre coltivazioni. Infatti in questo periodo le temperature calde rendono il clima adatto ad ospitare delle verdure ben precise.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa informa sempre i suoi lettori sui migliori ortaggi da scegliere. Ad inizio mese, ad esempio, abbiamo indicato che è il momento giusto per piantare il porro, una verdura che regala grandi gioie a tavola.

Oggi invece ci concentriamo sulle sinergie nelle coltivazioni, e in particolare vediamo come rendere ricchissimo il nostro raccolto di cipolle. Insomma vedremo che se vogliamo cipolle sane e gustose dobbiamo piantare nell’orto questa verdura straordinaria.

Le sinergie da sfruttare

Una cosa importante da considerare quando si sceglie dove piantare ciascuna pianta, è se ci sono sinergie tra i vari ortaggi. A volte le sinergie riguardano stagioni diverse, ovvero a volte delle verdure piantate in una certa stagione preparano il terreno per altre verdure ben precise nella stagione successiva. Altre volte invece sono piante che si coltivano nella stessa stagione, e vanno coltivate vicine.

Oggi vediamo il secondo tipo di sinergia, consigliando di piantare i broccoli vicino alle cipolle. Infatti queste sono due piante che migliorano a vicenda il loro gusto se coltivate vicine. Quindi non facciamoci sfuggire i vantaggi, e agiamo di conseguenza.

Una volta piantati, prendiamocene cura. Bagnamo regolarmente e rimuoviamo tutte le erbacce che iniziano a crescere, e tuteleremo in maniera ottimale gli ortaggi.

Quello che otteniamo

Siamo inoltre fortunati perché entrambi gli ortaggi sono sani ed ottimi da mettere in tante ricette. I broccoli contengono tanti sali minerali, sono ipocalorici e contengono vitamine B e C. Perfetti nel sugo della pasta, ma anche per insalate o vellutate.

Le cipolle hanno proprietà diuretiche e sono utili contro l’ipertensione, e sono grandiose quando si vuole aggiungere sapore ai piatti.

Se vogliamo cipolle sane e gustose dobbiamo piantare nell’orto questa verdura straordinaria. Sfruttiamo al meglio i broccoli e le nostre cipolle ringrazieranno.