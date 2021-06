L’estate è una stagione bellissima e che in molti aspettano con impazienza. È infatti, tra gli altri, il momento in cui è lecito fermarsi un attimo e riprendere fiato da tutto lo stress accumulato durante l’inverno. Magari sotto l’ombrellone a prendere il sole, o attraverso un rilassante bagno in piscina. È altrettanto vero però che, per tanti, questa stagione rappresenta anche un motivo di ansia e di insicurezza. Soprattutto legata al fisico e, in particolare, al possibile giudizio degli altri.

I trucchi utili

Se è vero che non è mai una scelta saggia farsi influenzare dal giudizio altrui, in caso si abbia messo su effettivamente qualche chilo di troppo non c’è nulla di male a volersene liberare. A patto che lo si faccia in modo sano e per se stessi, e non per la considerazione che gli altri avranno di noi. Per dimagrire come sappiamo esistono diverse strategie, dalla dieta ipocalorica all’esercizio fisico. Oltre ovviamente alla scoperta di alcuni trucchetti interessanti, che ci permetteranno di mangiare meno senza soffrire troppo la fame. Scopriamone uno.

Pochi sanno che questo frutto esotico può placare la fame e donare sazietà

Stiamo parlando di uno dei frutti esotici più amati e famosi, ovvero l’avocado. Ed effettivamente questo alimento gustoso e saporito è sempre più presente nelle ricette, sia di salse che di primi piatti. Ebbene, oltre alle sue apprezzate proprietà in termini di gusto, l’avocado sembra nascondere un talento anche in relazione al nostro metabolismo. In particolare, al senso di fame che spesso non ci lascia in pace. Infatti vediamo perché in pochi sanno che questo frutto esotico può placare la fame e donare sazietà. Da un esperimento condotto negli Stati Uniti, in California, si è concluso che l’avocado risulta incidere molto sulla sensazione di sazietà di chi lo assume.

Difatti mettendo a confronto partecipanti che avevano consumato piatti a base di avocado con altri che invece non avevano assunto questo frutto, sono emersi i seguenti risultati. I primi, ovvero coloro che avevano mangiato avocado, sia in forma di salsa che intero, riportavano una sensazione di fame minore di circa il cinquanta percento rispetto agli altri. L’apporto calorico delle due diete messe a confronto era lo stesso, ma chi aveva mangiato l’avocado si sentiva il doppio più sazio rispetto ai giorni precedenti. Per questo motivo, il consiglio è quello di aggiungere quando possibile questo frutto nella nostra dieta, per notare i risultati e vedere se effettivamente la nostra fame tendi a diminuire. In questo modo potrebbe risultare più semplice perdere peso e togliere i chili di troppo che tanto ci danno fastidio.