L’estate è quel periodo dell’anno in cui possiamo goderci il mare, il sole e le belle giornate. La voglia di andare in vacanza e di rilassarci si fa sempre più forte di mese in mese. La spensieratezza tipica delle giornate estive si accompagna però al caldo torrido del periodo tra fine luglio e inizio agosto. E così ci sentiamo stanchi, spossati, praticamente senza un briciolo di forze. Gli esperti consigliano in questi casi di bere tanta acqua e di assumere, se è il caso, integratori di potassio e magnesio.

Esiste però un frutto ricco di questi due importanti minerali, ottimi per darci energia nelle giornate in cui ci sentiamo più fiacchi. Vediamo qual è.

Contro stanchezza e spossatezza ecco il frutto di fine estate che troviamo già in questo periodo

Stiamo parlando del fico, nome dell’albero da frutto originario dell’Asia e tipico del clima subtropicale.

Lo si definisce il frutto di fine estate perché si è soliti consumarlo intorno ai primi di settembre. In realtà però, forse non tutti sanno che il suo albero produce i frutti ben due volte l’anno, ad inizio e a fine estate. Ecco perché possiamo trovarlo già adesso al supermercato o nelle botteghe di frutta e verdura. La differenza tra i due tipi di fichi riguarda il loro sapore, dato che quelli prodotti a fine agosto sono più dolci e succulenti. Identiche sono però le proprietà nutritive, specialmente di alcune che ne fanno un alimento ottimale in caso di specifiche carenze.

Potassio, magnesio e calcio

Ricchi di nutrienti, i fichi hanno un’incredibile concentrazione di potassio, magnesio e calcio. Il primo regola ogni funzione vitale ed è per questo che una bassa concentrazione nel sangue potrebbe risultare molto pericolosa per la nostra salute. Il secondo svolge tantissime funzioni nel nostro organismo, come garantire il benessere del sistema nervoso, mentre il calcio è fondamentale per la salute delle ossa. Inoltre e come già accennato, potassio e magnesio sono i minerali dell’energia per eccellenza, importanti nei periodi più caldi dell’anno. Contro stanchezza e spossatezza ecco il frutto di fine estate che troviamo già in questo periodo e ottimo da consumare a colazione. Con una corretta alimentazione possiamo stare in forma ed essere in buona salute.